Torna el "Bicicrucis", però amb el Tarlà Rebel com a organitzador
Aquest personatge pren el relleu del Barrufet Rondinaire, qui ha estat al capdavant de l'activitat durant 25 anys
Amb l'arribada de les Fires Populars, també tornar una de les activitats més famoses de la seva programació: el "Bicicrucis", que aquest dimarts a les 19 hores ha celebrat una nova edició amb vàries novetats.
Per començar, el punt de partida dels ciclistes ha estat l'Ateneu Popular Salvadora Catà, a la plaça Josep Pla, en comptes de La Copa, com l'any passat. Des de la nova ubicació, els participants han recorregut diferents bars.
D'altra banda, aquesta ha estat la primera edició organitzada pel Tarlà Rebel, que agafa el relleu del Barrufet Rondinaire. Aquest personatge es va "jubilar" el 2024 després de 25 anys al capdavant del "Bicicrucis".
El "Bicicrucis" va néixer com un acte espontani amb l'objectiu de visibilitzar i reivindicar la bicicleta a Girona com un mitjà de transport més i denunciar les dificultats amb què es troben els qui utilitzem la bicicleta cada dia i també per sortir de festa.
