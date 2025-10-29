El Bisbe de Girona evoca Sant Narcís per combatre "la guerra, la fam i la manca d'una vida digna"
Octavi Vilà apel·la a la fe, l’esperança i la unitat en la missa per fer front a un "món cada cop més capitalitzat per extremismes"
La missa de Sant Narcís, patró de Girona, és un dels actes més solemnes de les Fires, que es caracteritzen més per ser de caràcter popular, familiar i cultural. El Bisbe sol oferir una homilia serena i reflexiva, i aquest dimecres Octavi Vilà ha parlat de fe, esperança, amor fratern, unitat eclesial i servei humil inspirat en el patró de la ciutat. Tanmateix, ja per concloure el discurs, ha fet una referència simbòlica a la llegenda de les mosques de Sant Narcís. El 1285, les mosques van atacar els cavalls que profanaven el sepulcre de Sant Narcís i, aquest dimecres a la basílica de Sant Feliu, Octavi Vilà ha demanat al patró la "protecció quan són altres els invasors".
Aquests invasors són "la insolidaritat, la insensibilització i la manca de coherència entre paraules i fets", que també tenen lloc "dins la mateixa Església". Per això, ha demanat a Sant Narcís la "intercessió mentre perviuen els mateixos enemics que ell va combatre, com la guerra, la fam i la manca d'una vida digna". "Tant de bo nosaltres poguéssim ser com aquelles mosques que un llunyà segle XIII van aconseguir fer fugir l’enemic", ha dit el Bisbe, assegurant que "una a una no eren res, però totes juntes van acabar per triomfar".
De fet, al llarg de l'homilia, el Bisbe ha parlat del testimoniatge de Sant Narcís com a màrtir i protector de Girona. "El seu testimoniatge de fe segueix ben present entre nosaltres", ha recordat. Octavi Vilà ha deixat clar ja al principi que la vida cristiana requereix d'una "fe confiada" i no només "d'esforços".
"Confiança radical"
A més, ha apuntat que "la confiança en Déu és la primera de les característiques dels sants" i és encara "més radical" en els màrtirs, que són exemple d’aquesta "confiança radical, que els fa capaços de donar la vida sense perdre l’esperança", ha exposat. "L'esperança marca la vida dels màrtirs, marca la seva mort i els salva de la mort definitiva", també ha explicat el Bisbe.
Però Octavi Vilà també ha parlat de la divisió interna que hi ha dins l'Església. "L'Església, essent una, acull diverses sensibilitats", i ha afegit "uns són de Francesc, altres de Benet, altres del Vaticà II o altres de Trento", ha assegurat. El Bisbe, però, ha recalcat que "tots som de Crist i el testimoni ens empeny a la unitat, a la comunió i a la sinodalitat". La raó és que "on hi ha divisió no hi pot haver evangelització, perquè la fe es viu en comunió", ha indicat. Aquesta unitat en la fe ha de servir per fer front a un "món cada cop més capitalitzat per extremismes que cerquen la confrontació abans que cap intent de consens".
"Estimar"
El Bisbe també ha assegurat que "qui no estima el seu germà, no pot estimar Déu" i ha afegit que "la fe sense l'obra de l'amor és morta, no és fe". Sobretot, cal estimar "els privats de llibertat, els malalts, els migrants, els ancians i els pobres", com deia el difunt papa Francesc. S'ha "d'estimar Déu amb totes les nostres forces i estimar els altres com a nosaltres mateixos", ha dit.
Així, com ha citat al papa Francesc, mort el passat 21 d'abril, també ha parlat del seu successor, Lleó XIV, per parlar de la caritat. "No és possible oblidar els pobres si no volem sortir fora del corrent viu de l’Església que brolla de l’Evangeli i fecunda tot moment històric".
Compromís cristià
Abans de parlar de la llegenda de les mosques de Sant Narcís, Octavi Vilà, seguint el fil conductor dels màrtirs, els ha presentat com "servidors entregats fins al límit". Tot això, en una societat com l'actual on la "paraula compromís no sempre agrada" l'exemple dels màrtirs "encoratja", ha destacat.
Octavi Vilà també ha demanat "paciència i perseverança" per tal de "preservar en la seva missió i poder-la seguir mentre Déu ho permeti". En aquests valors "s'uneixen el testimoni de la vida, l'atenció als necessitats i el martiri", ha seguit el Bisbe, que ha afegit que l'atenció "va més enllà del martiri" perquè Sant Narcís, essent un "referent en la fe, una de les columnes de la nostra Església de Girona, continua essent també un nostre protector".
El Bisbe ha conclòs l'homilia assenyalant que no s'ha de "renunciar mai" a ser "pacient, perseverant, humil i, alhora, no exempta d'enginy". Tot això, "sempre diligents en la caritat i perseverants en l'esperança", aspectes dels quals "Sant Narcís n'és un exemple".
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»