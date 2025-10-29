Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cobla la Principal de la Bisbal torna a brillar a l'Auditori de Girona

Es tracta d'una de les actuacions més tradicionals del programa de Fires

Girona auditori fires i festes de sant narcís concert Cobla la Principal de la Bisbal / Marc Martí

Redacció

Girona

Consolidada com la cobla catalana de més prestigi, la Principal de la Bisbal ha tornat a actuar a Girona en el marc de la programació musical de les Fires. Així, la sala Montsalvatge de l'Auditori s'ha omplert aquest migdia de gom a gom per escoltar aquesta agrupació musical sota la batuta del director Francesc Cassú.

La Principal de la Bisbal té un paper destacat aquest dimecres, dia de Sant Narcís, a Girona. A part del concert d'aquest matí a l'Auditori, també duran a terme la ballada de sardanes a la plaça del Vi a la tarda, i a la nit faran el concert i ball a l'envelat de la plaça Miquel de Palol.

