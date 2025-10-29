Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona vibra de bon matí amb el campionat de bitlles catalanes per les Fires

És una de les proves de la Festa Major dels 4 Rius

Les imatges del llançament de Bitlles catalanes

Girona plaça Santa Susanna fires i festes de sant narcís VII Llançament de Bitlles Catalanes / Marc Martí

Josep Coll

Girona

La plaça de Santa Susanna, al barri del Mercadal, ha acollit aquest dimecres matí la setena edició del llançament de bitlles catalanes en el marc de les Fires de Girona. Ho ha fet amb la gent mirant al cel, tapat pels núvols i que han deixat caure alguna gota. Això, però, no ha impedit que es pogués fer la prova, que forma part de la Festa Major dels 4 Rius. Així, els participants, bé de la família Agullana o bé de Sarriera, han sumat punts pels seus respectives equips. El guanyador es coneixerà dissabte, després de l'estirada de corda, una de les activitats més mítiques de la Festa Major dels 4 Rius.

El llançament de bitlles catalanes s'ha dividit en dues parts. Durant la primera hora s'han fet els entrenaments, mentre que a partir de les onze ha començat el campionat. El joc, popular de Catalunya, consisteix a llançar un bitlla més petita per tombar unes altres de més grans que estan a una certa distància. Tot i que hi ha sis bitlles, l'objectiu és tombar-ne cinc.

