Una gran afluència de visitants marca el primer dia de la Fira de Mostres de Girona
El certamen compta enguany amb la participació de 281 expositors, disset menys que el 2024
La 63a Fira de Mostres de Girona ha obert oficialment les portes aquest dimecres, dia de Sant Narcís i festiu a la ciutat. Així, els gironins han aprofitat aquest dia lliure per a visitar el recinte del certament, que enguany compta amb 281 expositors, disset menys que el 2024. Alguns dels venedors, provinents de sectors com la metal·lúrgia o la gastronomia, celebren la gran afluència de gent que ha rebut la Fira aquest matí, si bé admeten que molts dels visitants s'han centrat més a passejar que en comprar.
L'obertura de la Fira ha anat acompanyada del tradicional discurs inaugural, enguany, a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Gemma Geis; i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
