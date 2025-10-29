Laia Cruañas Mateu reconeguda amb el Premi Girona Orgullosa de Girona
És la sisena edició d'uns guardons que reconeixen persones que hagin tingut un paper rellevant en la defensa del col·lectiu LGTBIQ+ a la ciutat
La Comissió Unitària 28 de Juny de Girona i l’Ajuntament de Girona han entregat aquesta tarda al Saló de Plens el Premi Girona Orgullosa 2025 a Laia Cruañas Mateu, per la seva trajectòria dins el moviment LGTBIQ+. Des de 2019 els guardons reconeixen persones que hagin tingut un paper rellevant en la defensa del col·lectiu LGTBIQ+ a Girona. Aquest any, els premis han arribat a la sisena edició (el 2020 no es van fer per la pandèmia) i Cruañas ha precedit a Leopold Estapé (2019), Judith Juanhix (2021), Pau Gálvez (2022), Agustina Pararols (2023) i Rosa Maria Vilaseca (2024).
Laia Cruañas està vinculada des de fa any a l'activisme LGTBIQ+ a la ciutat. Sense anar més lluny, va ser una de les presents aquest dilluns en una ruta pel Barri Vell per conèixer els orígens de l'activisme del col·lectiu. El recorregut va fer memòria del col·lectiu i pels espais que han fet possible la lluita pels drets sexuals i de gènere.
L'activista va viure un periple fa uns anys en el procés per canviar de nom i de gènere. Va iniciar els tràmits el 2017, però el que semblava un procés relativament fàcil es va anar complicant. No va ser fins a principis de 2019 que el Jutjat li va acceptar la documentació definitiva.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»