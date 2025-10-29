Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Anxovada amb les Anxovetes torna un any més al parc del Migdia per Fires de Girona

Els cremats han estat el grup convidat en una actuació que es va fer per primer cop el 2022

Girona. Parc del Migdia. Concert L'Anxovada amb les Anxovetes 2025. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

El parc del Migdia s'ha consolidat en els últims anys com un espai de les Fires de Girona per acollir diferents concerts. I de la mateixa manera que el parc ja és un dels referents pels dies de Festa Major, també ho és l'Anxovada amb les Anxovetes que per quart any han actuat al parc del Migdia. Els dos primers anys ho van fer l'1 de novembre, dia de Tots Sants, mentre que el 2024 i aquest any ho han fet el dia del patró de la ciutat, Sant Narcís.

L'Anxovada és una cantada d'havaneres que es fa sempre amb un grup convidat. Aquest any ha estat el torn d'Els Cremats, que han precedit a Arjau, el Grup Xató i la Xicranda. Durant l'acte es canten diferents cançons de manera conjunta, informal, amb un toc teatral i d'improvisació.

