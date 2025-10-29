Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les escales de la Catedral de Girona, escenari d'havaneres amb Terra Endins

L'agrupació va néixer el 1974 a la ciutat, que visita cada diada de Sant Narcís

Les imatges de la cantada d'havaneres a les escales de la catedral

Girona. Escales Catedral. Cantada d'havaneres amb Terra Endins 2025. / Aniol Resclosa

Helena Viñas

Girona

Les escales de la Catedral han esdevingut un escenari temporal aquest vespre de la mà del grup d'havaneres Terra Endins, que ha dut a terme la seva tradicional actuació amb motiu de la diada de Sant Narcís, que ha finalitzat amb la composició "Girona n'enamora", nascuda com a peça de sardanes i convertida en tot un himne de la ciutat. De fet, tornaven a les escales de la Catedral després del parèntesi de l'any passat que, per pluja, van haver d'actuar a l'Auditori.

L'agrupació, que compta amb un repertori integrat per havaneres, sardanes i cançons populars, va néixer a Girona el 3 d'agost de 1974, i actualment està formada per Miquel Llorenç a la guitarra i a la veu de tenor; Joan Vila a la veu; Joan Vila Safont a la ve; i l'Alba Domènech a la veu i al contrabaix.

Les escales de la Catedral de Girona, escenari d'havaneres amb Terra Endins

Les imatges de la cantada d'havaneres a les escales de la catedral

