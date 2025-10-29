El llibre de les Fires de Girona es presentarà tres setmanes després de finalitzar la Festa Major
L'obra tracta sobre l'època franquista a la ciutat i l'Ajuntament ho vol fer coincidir amb el 20 de novembre, quan farà cinquanta anys de la mort de Franco
El llibre de les Fires de Sant Narcís no es presentarà fins tres setmanes després de la Festa Major, a diferència dels altres anys que es donava a conèixer l'autor i els autors, el títol i la temàtica de l'obra pocs dies abans dels dies festius de Girona. Enguany la temàtica serà el franquisme i l'Ajuntament de Girona ha volgut fer coincidir la presentació de l'obra amb el 20 de novembre, quan se celebraran els cinquanta anys de la fi de la dictadura franquista, amb el mort el 20 de novembre de 1975 de Francisco Franco.
Com va avançar Diari de Girona, la publicació farà una mirada història a la ciutat durant la dictadura, tractant diferents etapes i on sis autors desenvoluparan un tema. Mentrestant, l'alcalde, Lluc Salellas, serà l'autor del pròleg. Segons ha pogut saber aquest mitjà també hi ha hagut alguns estira-i-arronses per qui havia d'escriure o no cada episodi, però semblaria que la proposta inicial de la persona encarregada de buscar els autors ha estat la que finalment es veurà en la publicació.
El primer capítol del llibre tractarà sobre la repressió durant l'època franquista, i el seguirà un altre que parlarà sobre temes com l'urbanisme, l'habitatge i el barraquisme a la ciutat. El tercer bloc estarà dedicat a la ideologia i simbologia, i el quart d'institucions, entitats, ciutadania, censura, art i cultura. El penúltim explicarà el poder públic, el sector privat i el clientelisme, mentre que l'últim ho farà sobre l'ensenyament durant la dictadura.
Tradició des de 1982
El llibre de les Fires es promou i publica des de 1982 de la mà del Servei Municipal de Publicacions. Amb el pas dels anys, s'ha consolidat com una proposta cultural de referència i ha tractat diferents temàtiques com la història, l'art, la gastronomia o la cultura de la ciutat.
Per exemple, l'any passat Xavier Carmaniu va parlar de l'escola pública. Altres anys també se n'han publicat en dos volums, com és el cas de Girona, Menjars de Fires el 2021 i 2022 o Anar a Fires: mirades creuades, el 2017 i 2018. Més anteriorment, l'artista Vicente Huedo va crear un puzle el 1993, el 2022 es va parlar de la Devesa o el 2008 es va fer un recull de quatre històries imaginàries sobre la vida de barri.
