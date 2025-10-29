Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salellas critica "l'escenari de caos" que plantegen alguns grups a les xarxes per la inseguretat a les Fires de Girona

L'alcalde assegura que Salellas durant els primers dies festius les "xifres són les habituals" pel que fa a la seguretat

L'esplanda de La Copa, la primera nit de Fires.

L'esplanda de La Copa, la primera nit de Fires. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha sortit al pas davant les queixes que han fet diferents usuaris a les xarxes socials arran de la inseguretat que asseguren que hi ha durant els primers dies de les Fires. L'alcalde, a través d'una piulada a X, ha criticat que "alguns grups organitzats busquen plantejar a les xarxes socials un escenari de caos", perquè els dies festius s'estan desenvolupant amb "normalitat". Ha assegurat que "la situació ha sigut de calma i les activitats s'han desenvolupat segons el que estava programat i sense imprevistos".

Quant a seguretat, ha remarcat que "les xifres són les habituals, fins i tot en alguns temes millors, que les de cada any". Sí que ha indicat que hi ha hagut "alguns robatoris de mòbils" o "algunes baralles que han aturat immediatament els cossos policials" i que van acabar sense ferits. Per exemple, la que va tenir lloc la primera nit de Fires al parc Central.

Mentrestant, ha indicat que hi ha hagut una "única denúncia" per agressió sexual. Va ser dissabte a la nit "per tocaments d'un noi cap a dues noies". L'alcalde ha afirmat que "l'agressor va ser detingut i té un orde d'allunyament de la zona de la Devesa". Salellas rebutja "qualsevol d'aquests actes des de la màxima fermesa", al mateix temps que es posa a "disposició de les famílies per qualsevol acció judicial que vulguin emprendre".

Més reforç policial

En la mateixa piulada, l'alcalde ha recordat que "el dispositiu ofert pels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona ha crescut" i que, en aquest sentit "tenen presència permanent". A més, "s'han augmentat els controls per garantir la seguretat de tothom". També ha destacat "l'esforç que s'està fent amb la neteja de tot l'àmbit de les Fires perquè cada dia tot torni a començar".

Finalment, ha agraït a la "immensa majoria" de veïns de la ciutat que estan "gaudint de les Fires amb tot el respecte que ens mereixem". Ha indicat que "aquesta és la realitat més habitual i que sovint menys es destaca".

