La Cambra organitza una trobada d’startups de salut i benestar per Fires de Girona
La Cambra de Comerç de Girona ha organitzat una trobada amb emprenedors de la demarcació per potenciar el networking en l’àmbit de la salut i el benestar, en el seu estand a la Fira de Mostres. A l’acte organitzat per David Coromina, director del nou Hub Salut i Benestar, hi ha participat una trentena d’emprenedors de dotze empreses emergents “startups” del territori.
El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha destacat que encara que el projecte del Campus de la Salut de Salt tingui la data del 2031 és molt important: "Generar sinergies i vincles entre empreses i emprenedors i emprenedores sobre els reptes que més els poden interessar"
Entre les empreses que hi van participar destaca Icon, Goodgut, The Smart Lollipop, Clyppe, Dermavision, Wheely-go, Cerebro,Mjn-neuro, Daiabetes SL, Wivi vision, Qiplant B3 i Memima. La jornada també ha tingut el suport de la Xarxa d’Innovació i Salut de les comarques gironines.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
- Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys