La Cambra organitza una trobada d’startups de salut i benestar per Fires de Girona

Empreses participants a la trobada d’startups de salut i benestar al Palau de Fires

Empreses participants a la trobada d’startups de salut i benestar al Palau de Fires / La Factoria

Redacció

Redacció

Girona

La Cambra de Comerç de Girona ha organitzat una trobada amb emprenedors de la demarcació per potenciar el networking en l’àmbit de la salut i el benestar, en el seu estand a la Fira de Mostres. A l’acte organitzat per David Coromina, director del nou Hub Salut i Benestar, hi ha participat una trentena d’emprenedors de dotze empreses emergents “startups” del territori.

El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha destacat que encara que el projecte del Campus de la Salut de Salt tingui la data del 2031 és molt important: "Generar sinergies i vincles entre empreses i emprenedors i emprenedores sobre els reptes que més els poden interessar"

Entre les empreses que hi van participar destaca Icon, Goodgut, The Smart Lollipop, Clyppe, Dermavision, Wheely-go, Cerebro,Mjn-neuro, Daiabetes SL, Wivi vision, Qiplant B3 i Memima. La jornada també ha tingut el suport de la Xarxa d’Innovació i Salut de les comarques gironines.

