Girona fa una prova pilot per fer els concerts de Fires més inclusius per a les persones amb discapacitat auditiva

La proposta feta per Multicapacitats es va dur a terme aquest dimartsen les actuacions musicals al parc del Migdia

Dues de les persones que van fer la prova pilot.

Dues de les persones que van fer la prova pilot. / Multicapacitats

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona, després d'una proposta feta per l'associació Multicapacitats, va dur a terme una prova pilot aquest dimarts perquè els concerts de les Fires siguin més inclusius per a les persones amb discapacitat auditiva. En concret, es va fer en el concert de Minibús intergalàctic del parc del Migdia.

Es va fer a partir d'unes motxilles que permeten sentir la música a través de les vibracions. El 2023 es van incloure els bucles d’inducció magnètica en les sessions de l'Auditori, un aparell que millora el so que arriba a l’audiòfon o implant coclear de la persona amb sordesa. L'any següent també va arribar al Teatre Municipal i aquest any s'ha fet aquesta prova pilota amb la motxilla vibratòria per les Fires.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, va explicar a les xarxes socials que l'objectiu d'aquestes motxilles és que les persones amb discapacitat auditiva puguin "gaudir dels concerts i la cultura" perquè volen "unes Fires i una cultura que sigui per a tothom". A més, va assegurar que continuaran "millorant molt més per intentar que tothom tingui a l'abast la cultura".

