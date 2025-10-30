La jornada econòmica atrau més gironins a les Fires, però no suficients per a alguns firaires
Diverses famílies, tant del centre de la ciutat com de pobles de rodalia, s'han desplaçat aquest dijous expressament al parc de la Devesa per gaudir da la reducció dels preus
Les Fires de Girona entren en la seva recta final, quan tant firaires com responsables de negocis de llaminadures, menjar i sortejos esperen acabar de fer una bona caixa després de prop de dues setmanes instal·lat al parc de la Devesa. Com cada any, un dels dies amb què esperen treure més beneficis és el de la jornada econòmica, quan les atraccions estan més barates o tenen ofertes de 2x1.
Enguany, els descomptes s'han aplicat aquest dijous a partir de les 17 hores, quan s'han pogut observar les primeres famílies. Algunes lamenten no haver visitat les fires en grup, com en Pere, argumentant que "el 2x1 està bé, però si vas només amb un fill ha de pujar a la mateixa atracció dues vegades". El gironí admet que no sabia que avui era el dia de la jornada econòmica, però considera que "es podria allargar més hores", si bé entén que "els firaires també s'han de guanyar la vida".
Mentre la zona infantil es va emplenant, algunes famílies troben un moment de calma darrere les atraccions. A prop d'un dels carrusels, Txell Ponts espera mentre la seva filla puja en un dels gronxadors voladors amb el seu pare. "Hem volgut aprofitar la jornada econòmica, les atraccions en general estan cares", afirma, si bé, igual que Pere, creu que "venint només amb un fill no aprofites tant": "Almenys al carrusel té diferent figures on pot pujar per fer els dos viatges".
Les dues cares de la moneda entre els firaires
"Per ser un dia de descompte, hi hauria d'haver molta més gent", expressa el responsable de l'atracció Moto Kart, on han aplicat un 2x1. Mentre la majoria d'atraccions s'han decantat per aquesta oferta, d'altres han reduït el preu fins a dos euros. Sigui com sigui, el responsable considera que "fa uns anys que al dia de jornada econòmica no ve tanta gent" i admet que "no em surt a compte participar": "Els cotxes van amb bateries i s'han de carregar després de cada dia. Gasto més del que guanyo".
A unes passes hi ha un dels carrusels infantils de Fires, on el seu responsable també està d'acord amb el fet que la jornada econòmica no els ajuda: "La gent s'espera avui per gastar". Davant la manca d'èxit, segons ell, d'aquest dijous, proposa que, directament, "l'Ajuntament ens rebaixi els taxes per a nosaltres poder abaixar els preus".
L'altra cara de la moneda en aquesta situació es troba, però, a la zona d'atraccions per a joves i adults, on des de les 18 h ja s'han començat a fer cues en algunes de les atraccions més populars entre els més atrevits. Per exemple, el responsable d'Inverter explica "està venint molta gent. La jornada econòmica ens serveix per a recuperar el que no hem pogut guanyar els altres dies".
De la mateixa manera, aquells negocis dedicats al venda de menjar o centrats en els sortejos admeten que la gent atreta per la jornada econòmica també els beneficia. En el seu cas, Belen Martin, responsable d'una paradeta de llaminadures, afirma que "hi ha més ambient i això ajuda amb les vendes", si bé ha notat que "la gent gasta menys i pregunta més els preus. Tenen un pressupost més marcat".
