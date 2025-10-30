Les atraccions sostenibles tornen a la plaça de l’Om per les Fires de Girona
Els gironins més petits han pogut pujar a diferents aparells fets amb materials com fusta i accionats només amb força humana
Un vaixell penjant de quatre cordes i impulsat per un pirata, o una norià feta amb fusta i accionada amb un mecanisme manual són algunes de les atraccions sostenibles que s'han instal·lat aquest matí a la plaça de l'Om, al barri de Pont Major, dins la programació de Fires de Girona. S'hi han apropat desenes d'infants, que han provat alguna d'aquestes atraccions sostenibles.
L'activitat es repetirà el divendres 31 d'octubre a partir de dos quarts d'onze al parc Núria Terés i Bonet.
