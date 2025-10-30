Les llegendes de Pont Major prenen vida amb la Gegantona per les Fires de Girona
L'agrupació ha dut a terme un espectacle de titelles al centre cívic del barri
La Colla de la Gegantona ha presentat aquest dijous a la tarda un espectacle de titelles basat en diferent llegendes del barri de Pont Major, amb l'objectiu de visibilitzar i preservar el patrimoni llegendari del barri. L'activitat ha estat inclosa dins el programa de les Fires de Girona.
Aquesta proposta està basada en un llibre creat per la mateixa Colla i que recull les llegendes de la Majordoma del Pont, d'en Cinto i la Maria i del Bou d'Or. Les tres històries han estat adaptades al segle XXI i a un públic familiar.
Així, s'ha representant la llegenda de la Majordoma del Pont, explica l'episodi d'una majordoma i les seves gallines donant nom a la plaça on es desenvolupa. També la llegenda d'en Cinto i la Maria, explica una història d’amor a través de la reconstrucció del Pont de l'Aigua després d'un aiguat amb la maliciosa intervenció d'un dimoni. I, finalment, la llegenda del Bou d'Or, que explica com el barri del Pont fa front a les malifetes dels dimonis amb un relat a mig camí entre la realitat i fantasia.
