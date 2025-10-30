"Hortoneda", de Roger Vilà Padró, guanya el Premi Casero 2025 de novel·la curta
Per primera vegada i després de 45 edicions el jurat atorga el segon premi ex aequo a Benet Salellas per "Els jardins de la Nora" i Ramon Macià per "Ingràvids"
Per ser una obra "una novel·la sòlida, potent, trenada amb mestria i amb intensitat, que defuig tant l’espiritualisme banal com la transcendència nihilista", el jurat del Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero va apostar per l'obra Hortoneda escrita per Roger Vilà Padró com a guanyadora del guardó. La vencedora s'ha escollit entre les 44 novel·les presentades, gairebé les mateixes com edicions té premi, que aquest any ha arribat a la 45a i que s'entrega en el marc de les Fires.
El jurat, format per Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Imma Merino, Cristina Masanés, Eva Vázquez i Jordi Gispert (secretari sense vot), destaca de la novel·la de Vilà que la "veu narrativa, variable, aporta un aire fantasmagòric i descriu l’observació d’una mena de vida reposada, en silenci, sense focs artificials, la pura vida que, en el fons, no és sinó una pregunta clau: ¿què hi fem, aquí?". A més, apunta que "un dels nuclis narratius és un viatge iniciàtic a Occitània". Ho fa "sense lligams, sense fills, sense res que doni sentit a una existència banal". També parla de la "la visita a Orador, el poble fantasma que va ser anorreat pels nazis i que ara és un monument que es visita com a tal, els enfronta de cop amb la mort no pas com un joc virtual i retòric, sinó com una realitat contundent".
Aquesta és la primera vegada que Roger Vilà s’emporta el Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero, dotat amb 2.000 euros i la publicació de l’obra a Univers Editorial a principis de 2026. Vilà és llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i treballa de tècnic de normalització lingüística al Servei de Català de la Selva i Santa Coloma de Farners. La seva primera novel·la va ser Marges, publicada el 2013, i després també va publicar diferents reculls de poemes: Tot esperant la riuada (2015) El pes (2017) i L'infern (2021).
El segon premi, ex aequo
Per altra banda, i per primera vegada en la història dels Casero, el segon premi ha estat ex aqueo i ha caigut en mans de Benet Salellas per Els jardins de la Nora i Ramon Macià per Ingràvids. De fet, el jurat, que es va reunir el passat 20 d'octubre ha expressat "l’alta qualitat de les obres que han pres part a l’edició d’enguany" i, per això, creu que "l’obra guanyadora, però també les finalistes mereixien ser premiades". És en aquest sentit que, de forma "extraordinària" s'ha atorgat la distinció de finalista a les obres de Salellas i Macià.
Pel que fa a Els Jardins de la Nora el jurat ha expressat que "és un retrat de la misèria moral del franquisme a Girona a través dels ulls d’una nena austríaca que és adoptada per una família del règim". A més, l'obre de Salellas és "un exercici de recuperació històrica d’un episodi fosc de la postguerra a partir de l’enteresa d’un d’aquells éssers anònims de què parlava Walter Benjamin". Per altra banda, Ingràvids narra "les històries de dos personatges, amb experiències tràgiques o doloroses que els deixen a la intempèrie, i acaben confluint en una mena de parèntesi ingràvid, una vivència comuna a la recerca d’una determinada esperança".
El Premi de novel·la curt Just Manuel Casero és organitzat per la Llibreria 22 i s'entrega a la sala La Planeta. Les obres presentades han de tenir un mínim de 150.000 caràcters amb espais i 230.000 com a màxim. Han de ser inèdites, en català i no poden haver estat premiades en altres concursos.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- D’enquadernar per als Kennedy i Paul McCartney a fer-ho per als millors restaurants gironins
- Salellas critica 'l'escenari de caos' que plantegen alguns grups a les xarxes per la inseguretat a les Fires de Girona
- Mor l'empresari, advocat i mecenes Ramon Mascort Amigó
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros