Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arriba el 13è Sant Pere Rock de Fires de Girona

Enguany el concert s’ha dut a terme en format vespre, entre 19 i 22 hores

Les imatges del Sant Pere Rock

Les imatges del Sant Pere Rock

Veure Galeria

Girona. Plaça Sant Pere. 13e Sant Pere Rock. Concert Incendi Punk Rock. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

La plaça de Sant Pere ha acollit per tretzena vegada el Sant Pere Rock, un concert que any rere any promet oferir rock, punk i música alternativa de la mà de grups experimentats i joves del país.

Organitzat pel Casal Independentista El Forn i el barri de Sant Pere dins la programació de Fires Populars, enguany el concert s’ha dut a terme entre 19 i 22 hores, i ha comptat amb les actuacions d'Incendi Punk Rock, provinents del Camp de Tarragona; Lladruc, del Vallés Occidental; i PD Kinki Boobs, de la perifèria de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents