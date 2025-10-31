Arriba el 13è Sant Pere Rock de Fires de Girona
Enguany el concert s’ha dut a terme en format vespre, entre 19 i 22 hores
La plaça de Sant Pere ha acollit per tretzena vegada el Sant Pere Rock, un concert que any rere any promet oferir rock, punk i música alternativa de la mà de grups experimentats i joves del país.
Organitzat pel Casal Independentista El Forn i el barri de Sant Pere dins la programació de Fires Populars, enguany el concert s’ha dut a terme entre 19 i 22 hores, i ha comptat amb les actuacions d'Incendi Punk Rock, provinents del Camp de Tarragona; Lladruc, del Vallés Occidental; i PD Kinki Boobs, de la perifèria de Barcelona.
