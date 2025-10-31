Albi celebra Sant Narcís amb un menú especial en honor a la ciutat de Girona
Durant el 29 d’octubre, es van servir més de 1.300 àpats basats en el receptari del Menja’t Girona als equipaments municipals de la localitat occitana
Al llarg del 2025 els dos municipis han celebrat diverses activitats per celebrar els 40 anys de l’agermanament
Aquest dimecres, dia 29 d’octubre, amb motiu de la festivitat de Sant Narcís, la ciutat d’Albi va preparar un menú especial que es va servir a diferents equipaments municipals, com les llars d’infants, els centres de dia o espais de rehabilitació, entre d’altres. Més de 1.300 persones han gaudit d’aquest menú dedicat a Girona, que forma part de les activitats de commemoració dels 40 anys de l’agermanament entre ambdues ciutats que s’han portat a terme aquest 2025.
Les receptes del menú han estat seleccionades per la ciutat occitana a partir del receptari del projecte Menja’t Girona, que es publicarà properament i que recull una selecció de plats elaborats per restaurants participants en el projecte. Menja’t Girona és una iniciativa finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i emmarcada en el programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions. El projecte té com a objectiu crear una experiència turística sostenible que uneixi el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola i cultural de la regió, tot promovent la producció de proximitat (km0).
D’altra banda, com cada any durant les Fires de Sant Narcís, la ciutat d’Albi participa també a la Fira de Mostres de Girona, que tindrà lloc fins al 2 de novembre, amb un estand propi dedicat a la promoció del seu patrimoni cultural i turístic.
La programació d’actes per commemorar els 40 anys de l’agermanament entre Girona i Albi va començar amb la participació de diverses entitats gironines en el Carnaval d’Albi, en què hi va haver una carrossa en honor a les dues ciutats que va obrir la desfilada de la festivitat el 23 de febrer. La participació de l’alcalde Lluc Salellas i Vilar en la 12a edició dels États Généraux Albigeois; l’homenatge floral dedicat a l’agermanament durant la 70a edició de la mostra Girona, Temps de Flors; l’intercanvi de bandes musicals durant la celebració del Dia Internacional de la Música a les dues ciutats, o la participació de l’entitat Fal·lera Gironina en una cercavila a Albi durant la Nuit Pastel són algunes de les propostes que s’han portat a terme en els últims mesos per celebrar el vincle entre els dos municipis.
