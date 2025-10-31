La “Castaween”: castanyes i zombis comparteixen escenari a les Fires de Girona
Aquest divendres els gironins han pogut celebrar la castanyada, Halloween o una fusió d’ambudes festivitats
Castanyada o Halloween? La primera forma part del tradicionari català des de fa centenars d'anys, i compta amb personatges mítics com la Castanyera i un cançoner propi que ja des de ben petits ens ensenyen a les escoles, com "Marrameu torra castanyes". Per contra, Halloween és una festa d'origen estatunidenc que amb els anys ha arribat a diferents parts del món en un format o altre. En el cas de Catalunya, aquesta festivitat té per objectiu a disfressar-se de manera més o menys terrorífica i, en alguns casos, anar a buscar caramels a les cases sota la sentència "paga o plora" (traducció al català del "trick or treat" original)
Amb l'arribada del 31 d'octubre, una de les dates assenyalades de la tardor, es presenta l'eterna polèmica: què celebrar, la castanyada o Halloween? La programació de Fires de Girona d'aquest divendres ha posat punt final a aquest debat, donant l'opció als més indecisos poder celebrar d'ambdues festivitats.
Així, aquells gironins més afins a la tradició, han pogut gaudir de diferent activitat arreu de la ciutat. Per exemple, la plaça de l'Om, al barri de Pont Major, ha acollit la Gimcana de la Castanya, on els guanyadors d'un seguit de proves han rebut una paperina de castanyes acabades de torrar gratuïta. Aquests fruits de tardor també han estat les protagonistes al barri de Santa Eugènia, on s'han centrat a torrar-les i oferir-les als veïns que s'apropaven a la plaça del Barco.
Paral·lelament, l'associació del barri de Sant Narcís ha apostat per una tarda de castanyes, conta contes i jocs tradicionals, aquests últims a càrrec de la companyia l'Anònima. Trapezis, cèrcols o xanques de pal, entre altres, han omplert diferents taules distribuïdes per la plaça de l'Assumpció, on també s'ha instal·lat un racó per dibuixar. La proposta de l'associació de veïns ha inclòs un concurs de disfresses, motiu pel qual la plaça s'ha omplert de princeses, superherois com Superman i Batman, i fins i tot, alguna carabassa.
Aquesta és una imatge que també s'ha repetit al barri de Pla de Palau - Sant Pau, on s'ha optat per organitzar una "Castanyada de por". Mentre alguns veïns gaudien dels tallers de manualitats, els més agosarats s'han atrevit a fer el recorregut de la ruta de la por per diferents cases i comerços descorats per l'ocasió.
La por envaeix el Barri Vell
L'altra cara de la moneda, la celebració d'un Halloween més pur i terrorífic, s'ha materialitzat amb la tradicional Zombiewalk, acte que dona el tret de sortida al Festival de Cinema Fantàstic i de Terror "Acollona't", que tindrà lloc la primera setmana de desembre. Un acte ja consolidat a la ciutat i que aquest any ha arribat a la tretzena edició. Si bé és cert que durant els primers anys va ser un acte més terrorífic, ara s'ha convertit en una desfilada molt familiar, amb públic de totes les edats.
La proposta ha començat a primera hora de la tarda, quan s'ha instal·lat un taller de maquillatge zombi a la plaça del Vi. En poc temps, s'ha creat una cua d'espera mentre les professionals acabaven de pintar les cares de nens i nenes, que podien escollir entre convertir-se en un infectat, un zombi, un mort vivent o en un altre personatge. Paral·lelament, criatures horripilants de tota mena s'han anat concentrant a la plaça, tant per assistir al taller "Aprèn a ser un bon Zombierunner", amb Ester Bertran, com per donar el tret de sortida a la Zombiewalk 2025.
Amb les primes hores de foscor i acompanyats amb l'animació de les Gàrgoles de Foc de Banyoles, personatges disfressats de pallassos diabòlics, monjos, carnissers assassins, de la núvia cadàver o del mític Michael Meyers de les pel·lícules de la saga Halloween, entre d'altres monstres, s'han desplaçat pels carrers del Barri Vell competint per veure qui s'enduria el guardó al millor zombi caracteritzat (també la millor minizombi). En acabar el recorregut, la comitiva de monstres ha pogut gaudir de la Halloween Party amb el Dj Robert de Palma i la seva furgo-disco.
