Glosadors gironins i d'arreu del país s'enfronten en un combat per Fires

La batalla ha canviat d'ubicació enguany i s'ha dut a terme al Jardí de les Pedreres

Girona. Parc de les Pedreres. Combat de Glosa. El Foment. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

L'enginy dels girons s'ha posat a prova aquest vespre al Jardí de les Pedreres amb el tradicional Combat de Glosa, una cançó improvisada sobre una melodia i estructura determinades. Així, glosadors tant de la ciutat com d'arreu del país han hagut de superar diferents situacions i proves a ritme de garrotins, corrandes i nyacres, en un esdeveniment on no han faltat els riures ni l'ànim reivindicatiu.

El primer Combat de Glosa de Fires de Girona es va dur a terme el 2022, l'últim cap de setmana de festes al parc del Migdia, ubicació i dates que s'han mantingut fins a enguany, quan l'activitat s'ha realitzat l'últim divendres i al Jardí de les Pedreres.

