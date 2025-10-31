Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primer dels tres dies de la Marató de Sang per les Fires de Girona

L'activitat s'allargarà durant tres dies aquest any

Les fotos de la Marató de Sang per les Fires de Girona

Les fotos de la Marató de Sang per les Fires de Girona / Marc Martí

Josep Coll

Girona

Aquest divendres matí ha donat el tret de sortida la tradicional Marató de Sang que es fa per Fires de Girona a la plaça de Catalunya. L'activitat és organitzada pel Banc de Sang i Teixits i aquest any, a diferència dels anteriors, la marató s'allargarà tres dies. Aquest divendres i demà, dissabte, es podrà donar sang entre les deu del matí i les nou de la nit, mentre que l'últim dia, diumenge, es podrà fer de deu del matí a les dues del migdia.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, tot i que hi ha factors que ho poden condicionar. La marató forma part de la Festa Major dels 4 Rius, que se celebra en el marc de les Fires. Els donants, així, poden sumar punts per les seves respectives famílies, Agullana i Sarriera. L'any passat, durant els dos dies de la marató, es van fer 735 donacions, a més, de cinquanta oferiments i sis donacions de medul·la òssia. També es van sumar 56 donants nous.

