Un castell de focs de 15 minuts i 250 quilos de material explosiu tancarà les Fires de Girona
L’encarregat de l’espectacle serà Pirotècnia València, guanyadora dels darrers tres concursos de Blanes
Una barreja de tradició i modernitat. Així és com el dissenyador del castell de focs que clourà les Fires de Girona, Manuel Crespo, ha definit l’espectacle pirotècnic que il·luminarà el cel de la ciutat aquest diumenge a les vuit del vespre, al parc de les Ribes del Ter. La proposta anirà a càrrec de l’empresa Pirotècnia Valenciana, de la que Crespo és director tècnic i gerent, i que ha guanyat els darrers tres concursos internacionals de focs artificials de Blanes.
Durant quinze minuts, els gironins podran gaudir «d’efectes pirotècnics més antics, com les palmeres o les serpentines de colors amb tro, amb d’altres de més actuals», com, per exemple, «siluetes dins altres figures, com palmeres dins una esfera». Al seu torn, també s’empraran colors no tan típics: «Els bàsics són el roig, el verd, el blau i el groc, però avui en dia es comencen a utilitzar més el taronja, el magenta i el cian». Sense voler donar més detalls sobre l’espectacle, Crespo revela que «en un principi serà un castell molt sentit, per atreure la gent».
La idea de presentar un espectacle lumínic més modern neix de la motivació de l’empresa «d’innovar i arriscar-nos», per així, també, «atreure la gent que poder no és tant fan dels focs artificials».
Amb tot, el dissenyador admet que «el castell de focs no serà ni més ni menys bonic, sinó més perfecte». De quina manera influirà això en la producció de l’espectacle? «Emprarem més ordinadors i haurem de tenir més en compte els temps per disparar els coets». Més enllà d’això, el material pirotècnic ascendeix a 250 quilograms (50 més que l’any passat) i es treballarà amb un equip d’entre cinc i sis persones, que ja es van traslladar Girona aquest dissabte per començar a instal·lar els diferents aparells.
«Encarem aquest castell de focs amb molta il·lusió. No és la primera vegada que venim a Girona, i sempre ens han acollit molt bé», expressa Crespo.
Pirotècnia Valenciana té la seva seu a Llanera de Ranes i es va fundar l’any 1965. A banda d’haver guanyat les darreres edicions del concurs de focs artificials de Blanes, l’empresa acumula altres guardons, com la «Concha de Oro» del concurs internacional de Sant Sebastià de 2023 i 2024 o el triomf en altres ciutats com Tarragona (2013 i 2013), Bilbao (2015 i 2011) o Logronyo (2011)..
On veure les focs artificials
Aquells que vulguin tenir una bona visió de l’espectacle pirotècnic es podran desplaçar al pont de l’avinguda de França, al de Fontajau o el pont de la Barca. Altres ubicacions idònies són el passeig la Devesa o punts elevats com a la muralla o Montjuïc.
D’altra banda, cal recordar que abans del castell de focs tindrà lloc el darrer concert de Fires, de la mà de l’Orquestra Di-versiones, a les 17.30 hores a La Copa. Amb la cloenda de la programació musical, diumenge també serà l’última nit que les barraques obriran.
