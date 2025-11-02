Córrer sense límits: Girona celebra cinc anys de cursa inclusiva
La Cursa Adaptada d’Infants i Joves de Girona ha reunit una norantena de participants reivindicant la inclusió, la convivència i la solidaritat
Les Fires de Sant Narcís de Girona han acollit un any més la Cursa Adaptada d'Infants i Joves de Girona que organitza Multicapacitats. Enguany s'ha celebrat la cinquena edició i ha comptat amb gairebé una norantena de participants. Al voltant de les deu del matí, mentre sortia el sol, anaven apropant-se tot de famílies, infants i joves per recollir el seu dorsal i poder viure l'esport avui des d'una perspectiva inclusiva i compartida. La jornada ha conclòs a la vora de les dotze del migdia amb molt bones sensacions, així ho assegura David Montoro, president de l'entitat organitzadora: "És molt maco perquè veiem nanos que fa cinc anys els costava molt participar i any rere any, amb la rehabilitació, van millorant".
La Cursa Adaptada d’Infants i Joves de Girona no només acull a participants amb algun tipus de discapacitat, sinó que és una activitat oberta a tothom i destinada ser un espai de trobada entre infants i joves de totes les capacitats, on puguin viure l'esport acompanyats i en unes condicions adaptades. Cristina Payet, mare de l'Iker, un dels infants que participa cada any en aquesta cursa organitzada per Multicapacitats, assegura que "és molt maco veure com poden conviure uns amb altres i adonar-se de totes les realitats". La cursa té tres modalitats diferents, tres distàncies: 20, 50 i 100 metres que s'adapten a les possibilitats de cadascú. En el seu cas, corren la més llarga, primer ho feia l'Iker acompanyat de la seva germana, ara ella corre al seu aire i és la mare qui corre amb el fill petit.
L'esport és una eina clau per a la inclusió, la salut i el benestar, així ho destaca la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Una cursa com aquesta, doncs, es converteix en una peça imprescindible per anar construïnt una realitat cada vegada més inclusiva i adaptada a tothom. La inclusió no és present en tots els espais públics, ni tan sols en el marc d'aquestes festes, Cristina Payet assegura que pujar a alguna atracció de les fires és tot un repte: "Fa cinc anys vam fer una manifestació i ens van dir que a les fires hi hauria alguna atracció adaptada: zero patatero". D'altra banda, però, en altres espais de les Fires de Girona sí que l'adaptació hi té més cabuda: des de tarimes per veure els concerts a la Copa fins a l'ampliació de places d'aparcament per a mobilitat reduïda o el dia inclusiu, quan la ciutat viu les festes amb més calma. Fins i tot, com a novetat d'aquest any promoguda per Multicapacitats, la oportunitat de gaudir de concerts amb motxilles vibratòries per a persones amb dificultats auditives.
El component solidari
Aquest any, la cursa té un component solidari: la inscripció té un cost simbòlic de 3€ que es destina íntegrament a l’associació SAGI Tea Girona (Associació Síndrome d'Asperger Girona). Per als qui volen fer una donació però no participar-hi, també s'ha habilitat una Fila 0, que aquest any ha rebut donacions de gairebé una vintena de persones. De maneres de col·laborar i formar-ne part n'hi ha moltes: diverses entitats i associacions formen part, d'una manera o una altra, d'aquesta cursa. Diversos voluntaris i voluntàries de les Escoles Fedac, Geieg, UdG, Institut Salvador Sunyer i Aimeric i Girona FC han col·laborat per fer d'aquesta 5a Cursa Adaptada una activitat per recordar que l'esport és de tots i totes i ha de poder ser inclusiu i accessible. David Montoro explica que aquesta iniciativa va néixer ja fa uns anys de la mà de famílies amb nens vulnerables, persones amb discapacitat, nens, infants i joves que "no podien participar de la mateixa manera que la resta en les curses esportives". Girona va ser una de les localitats pioneres en organitzar aquest tipus de curses i Montoro, orgullós i emocionat, ja té la mirada en la de l'any vinent, que serà ja la sisena edició.
