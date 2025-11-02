Fires de Sant Narcís
El cel de Girona s'il·lumina en un final de Fires explosiu
L'empresa Pirotècnia Valenciana ha estat l'encarregada de dur a terme el castell de focs que acomiada deu dies d'activitats, concerts i festa
Carla Ventura Ponce
Entre una estranya tristesa de final de festes i el descans de més d’una setmana plena d’activitats, concerts i gent, els focs artificials s'han imposat avui en un cel que, com tots els gironins, s’ha acomiadat una mica a contracor de les Fires de Sant Narcís.
La pirotècnia ha començat a les 20 h, després de tres avisos que apressaven a tothom a agafar un bon lloc per a poder gaudir-la. Puntual, davant de nervis perquè tot sortís bé i la mirada fixa sobre el parc de les Ribes del Ter, l’empresa Pirotècnia Valenciana ha començat el seu espectacle de quinze minuts de llum, color i explosions sordes que deixaven un rastre de fum.
La tres vegades guanyadora del concurs internacional de focs artificials de Blanes no ha decebut ningú. Entre aplaudiments tímids i uns quants «oh» que creaven eco, el públic es pensava que només veuria les formes i els colors de sempre, però la modernitat i la sorpresa han estat un element important, ningú s’atrevia a apartar la mirada, només per si de cas.
En finalitzar s'ha creat un silenci imperant que ha durat segons, difícil de creure amb tanta gent, tampoc ningú es volia moure, com si s’haguessin de perdre alguna cosa més. Però la traca final ja havia encès el cel, inclús havia fet tapar algunes orelles i entretancar ulls. I després d’un aplaudiment, ara ple d’emoció, hi havia dues opcions; tornar a casa o, per què no, fer una darrera volta a les fires.
