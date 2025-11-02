La Fira de Mostres de Girona tanca la 63a edició amb 57.000 visitants malgrat tenir un dia menys
El certamen consolida el seu impacte en el teixit empresarial gironí, amb un 65% d’expositors locals i èxit d’activitats gastronòmiques i divulgatives
La Fira de Mostres de Girona ha tancat la seva 63a edició mantenint els 57.000 visitants dels dos darrers anys, malgrat comptar amb un dia menys de durada. Prop de 8.000 metres quadrats entre el Palau Firal i la Devesa han acollit aquest saló que s'ha celebrat del 29 d'octubre al 2 de novembre amb la presència de moltes companyies locals.
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha assegurat que es tracta d'un certamen amb fort impacte en el teixit empresarial gironí: "Alguns expositors ens confirmen que fins al 70% del seu volum anual neix gràcies a la seva participació a la Fira". En total, d'expositors n'hi ha hagut 281, un 65% d'aquests eren empreses provinents de la demarcació de Girona. Pel que fa als sectors més representats a la Fira de Mostres de Girona, els que se situen a dalt de tot del podi són els serveis, l'emprenedoria i la mobilitat elèctrica; seguits de l'alimentació i la decoració i construcció.
Èxit d'activitats i degustacions
La Fira ha ofert una àmplia programació de xerrades, tallers i tastos gastronòmics, aquests darrers en un espai especial: l'Escenari Gastronòmic. En total, s'han fet 22 sessions de tast, totes amb les places esgotades, han ofert productes del segell Girona Excel·lent, des de cafès, embotits, vins o xuixos. Com a novetat en l'àmbit culinari, enguany s'ha celebrat el concurs de canelons del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Girona, els guardonats han sigut ---------.
Un altre espai destacat és l'Escenari Ponències, que també s'ha omplert de gom a gom amb xerrades que han resseguit temes diversos: intel·ligència artificial, rehabilitació energètica i autoocupació, de la mà de Genís Ramos: ponent internacional i formador d’empreses especialitzat en intel·ligència artificial; i una ponència d’Amadeu Barceló, cap del servei de creació d’Empreses de la Fundació Autoocupació, sobre com transformar els reptes en oportunitats. També han arribat al màxim de la seva ocupació els tallers impulsats per la Diputació de Girona per aprendre a utilitzar els desfibril·ladors externs automàtics (DEA), que s’han tornat a repartir en dues jornades.
Calma i música a la Fira de Mostres
Per tercer any consecutiu, la Fira de Mostres ha comptat amb un Espai Calma destinat a persones neurodivergents amb l'objectiu d'oferir-los una zona tranquil·la i lliure d'interferències sensorials, situada a la planta baixa del Palau de Fires. L'espai gestionat per voluntaris de la Universitat de Girona ha rebut la visita de més de 600 persones durant els cinc dies del saló. A l'exterior, el saxofonista Pep Poblet i el mag Fèlix Brunet, envoltats de food trucks, han estat alguns dels protagnoistes de la programació lúdica.
En general, la Fira de Mostres d'enguany tanca amb una valoració molt positiva i es consolida com a plataforma per donar a conèixer les empreses gironines -donar espai perquè es facin xarxa entre elles- i impulsar el seu volum de negoci. Així ho conclou la seva directora: "Entre tots, generem un impacte econòmic important en el nostre territori".
