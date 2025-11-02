Girona celebra la 44a Trobada Gegantera tradicional de la Fira amb una vintena de colles i més de 600 participants
Cada vegada més escoles i famílies s’impliquen en la jornada, assegurant el futur del món geganter i mantenint viva la tradició popular
Els carrers de Girona s'han tornat a omplir de música, alegria i gegants en la tradicional Trobada Gegantera de les Fires de Sant Narcís. L'acte ha comptat enguany amb la participació de més de vint colles castelleres, amb una destacada presència d'escoles. Així doncs, entre portadors, músics i acompanyants, es calcula que prop de 600 persones han gaudit aquest matí de la trobada organitzada per la Fal·lera Gironina. L'acte ha començat al parc del Migdia i seguidament, la cercavila ha anat avançant fins a arribar a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, on els esperava un obsequi i refrigeri a tots els participants.
Toni Limà, membre de la colla amfitriona explica que la jornada del darrer diumenge d'octubre és "el moment de retornar la visita a totes aquelles colles que ens han acollit durant l’any”. Aquest esperit d’intercanvi és un dels aspectes claus de la trobada, que contribueix a mantenir la cultura viva, així com el contacte entre grups d'arreu del territori català, així ho destaca Limà: "Hi ha colles de Sabadell, d'Osona i, fins i tot, de Mallorca. Un cop coneixes gent d'aquest món, ja mantens el contacte".
La jornada ja fa temps que transcorre entre carrers de la part nova de la ciutat, deixant el Barri Vell excempt d'acollir aquest acte. Les gralles, tarotes i percussió han anat guiant les colles durant la cercavila per desembocar a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, al costat del Mercat del Lleó. Allà, els esperava una formació musical que Limà bateja com a "XXL", ja que són professionals que amenitzen la part final de l'acte. Aquest moment ha comptat amb la presència de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha ajudat a repartir els obsequis per a les colles participants.
Un espai per a la família i el relleu generacional
Tot i que el nombre de participants s'ha vist reduït des de la pandèmia, la Trobada de Gegants i Bestiari de Girona ja reuneix quaranta-quatre edicions. Tot i que sembla que el món dels gegants i la música tradicional cada vegada agrada menys als joves, no és així. Toni Limà destaca l'augment de participació escolar i familiar: "Cada any hi ha més mainada de Girona que s’hi implica, i això ens fa molta il·lusió perquè és la pedrera, el futur de la colla”. Aquesta afició entre els més petits es cultiva des de les escoles a través de tallers, on els infants poden veure i conèixer de prop els gegants de la ciutat i fer-se'ls seus, la Fal·lera Gironina ha anat a alguna escola: “Alguns nens encara tenen una mica de por, però la majoria s’hi senten molt atrets. Si a més aconseguim que alguna família s’hi incorpori, és ideal”.
Després d'aquesta trobada, la colla gironina continuarà la seva activitat en altres indrets. La setmana que ve aniran fins a Cassà per participar en el Convit de Cassà i ballar amb els seus gegants egipcis a l'interior de l'esglèsia. Des de la Fal·lera Gironina, es reivindica també el paper de la cultura popular dins l’oferta cultural de la ciutat. El geganter assegura que tant important és Temps de Flors i Temporada Alta com la Trobada Gegantera: "És el que ens identifica".