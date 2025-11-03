El PSC demana el retorn del dia a un euro per les Fires de Girona
Els socialistes culpen l'Ajuntament de "l'encariment progressiu" dels preus de les atraccions per les Fires
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha criticat durament la "manca de sensibilitat social i de política pública" del govern municipal davant la situació "d’encariment progressiu" dels preus de les atraccions de les Fires. El portaveu adjunt de la formació, Maxi Fuentes, recorda que l'anterior govern de Junts i ERC, que ara continuen amb Guanyem al capdavant, "han prioritzat les accions de segell polític", en lloc de "tenir cura de les Fires com a Festa Major de la ciutat per al gaudi de tots i totes". Fuentes lamenta que aquest any tampoc no ha estat així, "perquè han deixat perdre, com tantes altres coses, la jornada més econòmica on les atraccions tenien el cost simbòlic d'un euro o dos i hi podia anar tothom".
Abans de la pandèmia l'Ajuntament, amb CiU al capdavant i amb Marta Madrenas com a alcaldessa, va arribar a un acord amb els firaires per canviar el dia a un euro per una jornada de 2x1. La raó era que els firaires criticaven que aquest dia els afectava tota la recaptació. Ara, aquest dia s'ha passat a anomenar "jornada econòmica", que es va fer el passat dijous.
El cost de les atraccions d’aquest 2025, oscil·la entre els 4 i 10 euros, és "conseqüència directa de les taxes d’ocupació de via pública massa elevades que l’Ajuntament cobra als firaires per instal·lar-se a la Devesa", asseguren els socialistes. “Els firaires fa anys que reclamen una rebaixa raonable d’aquestes taxes per poder oferir preus més assequibles, però el govern municipal segueix sense escoltar-los” denuncien.
Fuentes afirma que aquesta situació “demostra que l’Ajuntament ha perdut el sentit de la festa i de la seva funció social”. “Les Fires de Sant Narcís són una celebració única a la ciutat, un moment d’unió, alegria i tradició. Però avui moltes famílies no s’ho poden permetre. Convertir la Festa Major en un luxe és un error” adverteix.
"Allunyats de la realitat"
El portaveu adjunt lamenta que “el govern, en lloc de fomentar la igualtat d’oportunitats, ha consolidat un model de gestió que penalitza tant els firaires com les famílies”. “Els primers es veuen ofegats per unes taxes desmesurades, i els segons han de pagar preus que no s’ajusten a la realitat econòmica actual. És una mostra més d’un Ajuntament allunyat de la realitat i sense empatia amb la ciutadania” afegeix.
El grup socialista recorda que aquesta situació “no és nova”, i que ja l’any passat l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines va advertir que moltes atraccions havien de pagar més de 5.000 euros per ser presents a les Fires, i en alguns casos fins a 10.000 euros. “És evident que, amb aquest nivell de pressió fiscal, els firaires no poden abaixar els preus” remarca Fuentes.
Des del PSC-Girona pel Canvi, s’ha instat el govern municipal a revisar de manera urgent les taxes d’ocupació, especialment en esdeveniments d’interès general i festiu com les Fires. “Un Ajuntament hauria de garantir que tots els nens i nenes de Girona puguin gaudir de les Fires en igualtat de condicions” conclou el portaveu adjunt.
