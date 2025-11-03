Fires de Sant Narcís
La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
Des de l’Associació de Firaires de les comarques gironines demanen una reducció de les taxes per fer els preus «més assequibles per a tothom»
Carla Ventura Ponce
Les Fires de Sant Narcís son igual d’importants per qui les gaudeix com per qui fa que tothom que trepitgi la ciutat durant aquests dies, no vulgui marxar; amb música, llums i fum, els firaires fan de la Devesa «una de les fires més agradables, més grans i més potents de tot l’Estat». Tot i això, «el que hem facturat no és suficient», així ho explica Joan Bagó, president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines, des d’on expressen el seu malestar per una de les festes «més fluixes» que han tingut en els darrers anys.
Amb un començament de fires en què les pluges semblaven tornar a ser el principal problema, com l’any passat, el temps ha estat benèvol, sobretot a mesura que avançava la setmana. Girona s’ha omplert de cotxes, famílies i parades de castanyes, però encara que l’emplaçament i tot el muntatge sigui «perfecte» segons els firaires, «la gent no es vol gastar els diners, passegen, però estan molt pendents del límit de coses que poden fer amb els seus diners», diu Bagó.
L’últim dissabte va suposar un dels dies més forts, amb el suport dels grans concerts d’aquest any, des de primera hora del matí les fires suposaven una cursa d'obstacles i creuar-les en pocs minuts era una fita impossible. Però no compensaven un dimecres de Sant Narcís «molt pobre», un dia del nen «no del tot suficient» o un divendres de castanyada «simplement, fluix». De totes maneres, per al darrer dia, a l’espera que una onada rosa i di-vertida, i uns focs artificials que gairebé ja fan sentir nostàlgia d’aquests dies, els firaries encara guardaven un toc d’esperança.
«L’Ajuntament ens ha d’abaixar les taxes, d’aquesta manera nosaltres també podríem abaixar els preus i tot seria més assequible per a tothom», demanen des de l’Associació de Firaires. La raó és que la seva intenció no és deixar de posar la seva parada a la Devesa, «és una fira agradable, venen firaries de tot arreu, persones de tot arreu», però, tot i això, lamenten haver facturat menys que l’any passat, quan es reduïen els guanys en un 30-40% menys que anys anteriors. Així i tot, el balanç real encara s’ha de dur a terme.
La darrera preocupació dels firaires, diu Bagó, és que «aquest any se’ns acaba el concurs i l’any que ve n'hauríem de fer un altre, necessitem que les bases estiguin fetes a mida perquè tothom pugui posar la seva parada i pugui guanyar-se la vida», i encara així els valgui la pena tornar amb la seva parada sense que això suposin pèrdues.
