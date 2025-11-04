Balanç policial per les Fires de Girona: 36 detinguts, 3 agressions sexuals i un 30% menys de robatoris violents
L'Ajuntament, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra fan una "valoració positiva" dels incidents durant els dies festius
Asseguren que s'ha fet un "relat fals" que augmenta la sensació d'inseguretat i recomanen als joves consultar "fonts reals"
L'Ajuntament de Girona, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han fet el balanç de seguretat i del Punt Lila de les Fires d'aquest any en què destaquen 36 detinguts durant els deu dies festius. En concret, tant Policia Municipal com Mossos d'Esquadra han fet 18 detencions entre el 24 d'octubre i el 2 de novembre, majoritàriament, durant la franja nocturna. Dos d'aquests detinguts han estat per agressions sexuals, un incident del qual s'han rebut tres denúncies tot i que una encara s'està investigant. S'ha detingut, entre d'altres, un home que feia gravacions amb unes ulleres que tenien una càmera incorporada a les noies mentre feien pixum a la zona de l'esplanada de La Copa, o d'una parella que es dedicava a robar mòbils.
Ho demostra, per exemple, que hi ha hagut un 30% menys de robatoris violents (de 27 el 2024 a 19 aquest any) que era una de les "principals preocupacions", ha destacat el cap de l’Àrea Bàsica Policial del Gironès i el Pla de l’Estany dels Mossos d’Esquadra, Carles Ribas. Tot això, "fruit de l'alta presència policial". Amb tot, es fa una "valoració positiva" quant a la seguretat durant les Fires, ha dit el cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou. També ha apuntat que és un dels dispositius més "exigents" que hi ha a la ciutat al llarg de l'any i malgrat que s'hagin desenvolupat "sense incidents greus", no poden "garantir el delicte zero". Ha confirmat que hi havia hagut baralles, però que s'havia fet la "intervenció al moment i sense incidències greus".
El que sí que han augmentat són els furts. Durant les Fires se n'han registrat 61 i més de la meitat (33) han estat de mòbils, especialment a adolescents. També hi han crescut els robatoris a l'interior dels vehicles, cosa que Carles Ribas ha lamentat que estigui dins una "dinàmica" que s'ha detectat en les últimes setmanes a la ciutat i ja estan treballant per solucionar-ho.
En tot cas, la tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha volgut deixar clar que les Fires són un "lloc segur" malgrat que per les xarxes socials circulin vídeos que "diuen el contrari". "És un relat fals", articulat des de "l'extrema dreta", ha assegurat i ha posat l'exemple d'un vídeo que circula on una persona (d'esquena a les atraccions, amb caputxa i amb la veu distorsionada) "diu que va rebre una pallissa, però no ha posat denuncia". També ha fet valdre que "l'alta presència policial crea la percepció de seguretat". "Si veiéssim aquestes coses ho informaríem i donaríem indicacions de les accions que s'han de fer, però no és el cas", ha indicat Jou, que ha afegit que "els joves viuen molt de les xarxes socials" i això pot "augmentar la sensació" d'inseguretat. Així, ha recomanat consultar "fonts reals".
