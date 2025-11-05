Més de 200.000 persones participen en les activitats culturals de les Fires de Girona
Els concerts de Lia Kali, Doctor Prats i La Fúmiga són els més multitudinaris amb 15.000 assistents
Més de 200.000 persones han participat aquest any en les diferents activitats culturals que s'han organitzat per les Fires de Girona, que s'han celebrat entre el 24 d'octubre i el 2 de novembre. Entre totes les activitats destaca la participació d'unes 4.000 persones en el correfoc que van fer els Diables de l'Onyar pel Barri Vell el 25 d'octubre o les més de 3.000 que eren a la plaça i les escales de la Catedral durant el Pilar de 4 que van fer els Marrecs l'1 de novembre. El programador d'arts musicals, Natxo Morera, però, ha destacat aquest dimecres matí que "és difícil quantificar la xifra", ja que en aquests més de 200.000 assistents no s'inclouen totes les persones que van passejar per Girona l'1 de novembre, el dia més multitudinari de les Fires. Tampoc les que van anar a veure, el passat diumenge, la cloenda dels dies festius amb el castell de focs, tot i que la Policia Municipal de Girona calcula que hi van assistir entre 20.000 i 25.000 persones.
Amb tot, "les Fires han estat tot un èxit", ha assegurat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, amb totes les activitats que han "funcionat molt bé". Ha fet valdre la voluntat de continuar "diversificant els espais" i "descentralitzar" els actes a diferents barris més enllà del nucli antic i La Copa. En aquest sentit, ha destacat tres línies principals amb les quals es treballa per les Fires: accessibilitat, descentralització i participació, sent aquesta última la línia "principal". Ayats en fa una "valoració positiva", però creu que s'ha "d'anar a més" perquè els veïns "se sentin les Fires més pròpies".
El regidor també ha valorat els espais d'inclusió introduïts de forma progressiva a les Fires. Per una banda, destacat la prova pilot amb la motxilla vibratòria que es va fer en una actuació musical del parc del Migdia i en una altra a La Copa. Aquest element serveix perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin sentir la música a través de les vibracions. El regidor n'ha fet una "valoració positiva", de la mateixa manera que creu que és un "encert" haver introduït, ja el 2024, un espai calma durant la cercavila dels gegants i capgrossos de l'últim diumenge de Fires.
Marca Fires
A més, aquest any, s'ha creat una nova marca vinculada a les Fires i s'ha llançat una campanya de comunicació per donar-la a conèixer. Ayats ha apuntat que la recepció ha estat "absolutament positiva" perquè ha tingut "molt d'impacte" a les xarxes socials. A part, s'han venut uns 1.700 productes entre mocadores, xapes i tote bags. "Fer festa fent cultura és la voluntat i la marca pròpia", ha reivindicat Ayats.
Ayats i Morera també han volgut fer especial menció al Pilar de 4 (amb la posterior actuació conjunta d'Els Amics de les Arts i el Cor Geriona), que va retransmetre 3Cat en directe en el programa "Som únics" conduït per Espertac Peran. "És un acte emblemàtic", ha dit Ayats, que per donar a entendre el "treball que implica" ha assegurat que van començar a treballar-hi a finals de l'any passat. "Hi ha molta feina al darrere", ha explicat. Per la seva banda, Morera ha reivindicat que és "molt important poder sortit a tot el país". El programa va ser "líder en audiència" amb 181.000 espectadors connectats i una quota de pantalla del 12,8%.
Els concerts
Pel que fa als concerts a l'esplanada de La Copa, el que han aplegat més públic han estat el de Lia Kali, de dissabte 25 d'octubre, i els de Doctor Prats i La Fúmiga, de dissabte 1 de novembre. L'Ajuntament de Girona xifra en 15.000 els assistents en aquestes actuacions musicals. No es va quedar massa lluny l'actuació de l'Orquestra Di-Versiones de l'últim diumenge de Fires, superant els registres de la "prova pilot" que es va fer per primera vegada l'any passat amb el concert de Miki Núñez. L'actuació de Ginestà, del diumenge 26 d'octubre al vespre, també va aplegar uns 10.000 espectadors. El programador també ha fet referència als concerts de La Copeta, per públic familiar, que "cada any van a més" i ha apuntat que ja té "dos o tres grups tancats" 2026.
Pel que fa al parc del Migdia, hi han assistit unes 10.000 persones al llarg de tots els dies, sent la nit electrònica del dissabte 25 d'octubre, l'acte amb més públic. A més, aquest any tornava l'envelat a la plaça Miquel de Palol, que no s'instal·lava des d'abans de la pandèmia. "Ha vingut per quedar-se", han confirmat Ayats i Morera, perquè en cada una de les tres actuacions que s'hi han fet s'han aplegat unes 2.000 persones entre el ball i la cantada. "Es va haver d'ampliar l'aforament, ens vam quedar curts de cadires", ha indicat Morera.
Els museus
Finalment, Quim Ayats ha posat èmfasi a la "gran obertura a nivell cultural de la ciutat" que es fa amb els museus, que es "visiten més que mai" durant els dies de les Fires. En concret, aquest any han visitat aquests equipaments unes 21.000 persones. Entre d'altres, el Museu d'Història ha acollit 6.400 visitants o el Museu del Cinema 2.000.
