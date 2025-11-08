Valoració de les entitats de les barraques per les Fires de Girona: "10.000 gots venuts significa que ha estat un bon any"
Asseguren que l'esplanada de La Copa és una espai "molt segur" malgrat els perfils de les xarxes socials que diuen que hi ha menys seguretat
Les entitats que han tingut barraca a l'esplanada de La Copa durant les Fires de Girona fan una valoració positiva de com ha anat aquest any. "S'han venut 10.000 gots i això significa que ha estat un bon any", assegura el portaveu de la comissió de La Copa, Josep Maria Janer, més conegut com a Pusa. L'objectiu de la comissió és que les associacions "facin diners que després es reverteixin a la ciutat" i destaca "l'esforç lloable" que fan perquè aquest any "han apujat els preus" dels proveïdors, com ara el del barril de la cervesa o dels mòduls prefabricats (no totes les entitats en lloguen). En canvi, el preu de les begudes i entrepans ha estat el mateix que l'any anterior.
Destaquen el primer divendres, amb el concert de Lia Kali, i l'últim dissabte, amb Doctor Prats i La Fúmiga, com els dies amb més gent. Sobretot, l'1 de novembre, quan "sempre hi havia feina", apunta la presidenta del Club Esportiu Vòlei Girona, Jana Darnés, cosa que també confirma la portaveu de la Fal·lera Gironina, Laia Martín: "va venir moltíssima gent", diu. Mentrestant, el president de l'Associació Juvenil Salsa Jove, Sisu Reguero, apunta que "el dia que es va fer més caixa va ser dissabte passat", i afegeix que, "normalment ja ho és, perquè en ser el primer cap de setmana de novembre la gent ha cobrat".
Per altra banda, la presidenta de l'Associació Estudiants Recerca i Promoció Psicològica de la Universitat de Girona, Clàudia Martínez, apunta que aquest any no han vist tanta gent com l'any passat, quan era "un començar i no aturar". Enguany "ha estat més light", explica. De fet, com passa cada any, les entitats concorden que hi ha hagut dies més "potents" i d'altres més "fluixos".
La seguretat
La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va deixar clar en el balanç de seguretat de les Fires que eren un "lloc segur tot i el relat que s'ha intentat vendre a les xarxes socials". Ho confirma el portaveu de la comissió de La Copa, que assegura que les "barraques és un espai ultraseguríssim". Enguany, a més, ha ajudat que "la Devesa estigués més il·luminada".
També ho afirmen les diferents entitats. La Fal·lera Gironina tenia la barraca "a prop del bosc" i Laia Martín assegura que tot i que la gent anava "amunt i avall, no hi ha hagut sensació d'inseguretat". Jana Darnés explica que amb el "creixement de la inseguretat a certs barris" patien perquè "s'accentués" per les Fires, però hi havia "molta policia" i el punt de convivència i seguretat "va anar molt bé". Tot això, a part que quan tornaven cap a casa "a les cinc de la matinada", no es van "sentir insegurs".
De la mateixa manera, Sisu Reguero detalla que "la cosa estava calmada" i un cop es tancava la barraca a les cinc de la matinada "La Copa es buidava". Mentrestant, Clàudia Martínez indica que no té constància de "cap cas violent", més enllà d'algunes persones que "s'enfadaven perquè no se'ls va vendre entrepans a última hora".
Baixa la implicació
Totes les entitats també coincideixen en el fet que cada vegada costa més que la gent s'impliqui per participar en els torns i muntar la barraca. Reguero diu que no muntaven barraca des de 2021, quan es va fer la conjunta per la pandèmia i, ara, la "sensació és que costa més fer la barraca" perquè "costa trobar gent", ja que són "moltes hores". Jana Darnés exposa que la xifra de socis de l'entitat que han participat a la barraca "és baixa" i que "sempre falten mans", mentre que Laia Martín confessa que prioritzen "les nits", perquè no tenen "prou gent" i no poden obrir al migdia, pels concerts de La Copeta. Finalment, Clàudia Martínez remarca que "hi ha gent molt implicada", mentre que d'altres "fan el mínim".
Josep Maria Janer diu que el descens de la implicació és un "reflex de la societat", amb la gent que "s'involucra menys amb les entitats". "Ara la gent és més individualista", lamenta, tot i que no únicament passa per les Fires i les barraques, "passa per tot arreu, a Girona i al món", conclou.
Propostes de millora
Entre les propostes de millora, el portaveu de la comissió de La Copa demanaria als proveïdors "un esforç per fer-ho millor". També amb el tema de les deixalles, ja que les entitats, en general, demanen més espais on poder llençar la brossa. En cada barraca es passa a recollir vidre i orgànic, però "de seguida el vidre queda ple i la bossa es trenca", diu Clàudia Martínez, a part que "a algunes entitats els contenidors els queden molt lluny". Per això, Jana Darnés proposa "que passin a recollir envasos i paper".
Entre d'altres, el mateix Reguero reclama que les taules i cadires es puguin col·locar fora de la barraca "fins a les deu de la nit", ja que la gent arriba "més tard de les sis" i ho han de treure "a les vuit". Finalment, Jana Darnés proposa "solucionar el problema amb l'aparcament", perquè això fa "que la gent de fora no vingui".
