Els sindicats Ustec, CGT i el Sindicat d’Estudiants han convocat la vaga els dies 25 i 26 de gener en defensa de l’escola pública i per denunciar el que consideren pocs avenços en les negociacions amb el Departament d’Educació per revertir les retallades. El sindicat de docents de secundària Aspepc s’ha afegit a l’aturada del dia 25. I CCOO ha obert una consulta entre els seus associats per decidir la seva postura davant les vagues, que coincidiran amb les del sector sanitari i amb la dels taxistes.

La Generalitat ha decretat ja els serveis mínims per a la vaga a les escoles catalanes. Són els següents: Un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO, i el 50% de la plantilla d’educació infantil de 0 a 3 anys a educació especial

Un 50% del personal de monitoratge de menjador, cuina, acollida i extraescolars

Un membre de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna les persones següents: director/a, coordinador/a pedagògic/a, cap d’estudis o secretari/ària. En el cas de les escoles bressol, un membre del claustre.

A les dependències administratives de la seu central i dels serveis territorials de la Conselleria d'Educació, els serveis mínims decretats són d'un membre del personal directiu a cada unitat orgànica i de dues persones a cada servei d'informació i atenció ciutadana. Es tracta dels mateixos serveis mínims decretats durant les cinc jornades de vaga consecutives convocades el curs passat i que els sindicats van considerar «abusius» i van denunciar que «no garantien el dret de vaga». L'ordre publicada aquest dilluns afegeix que la direcció dels centres, escoltat el comitè de vaga, determinarà el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims establerts, que haurà de prestar de manera preferent el personal que no exerceixi el dret de vaga.