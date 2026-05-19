Nintendo es treu el “My” de sobre: el petit canvi que pot confondre molts usuaris
La companyia rebateja la botiga per evitar confusions, però manté intactes els serveis i les recompenses
Nintendo prepara un canvi discret però significatiu en la seva botiga oficial en línia. A partir del 27 de maig, la fins ara coneguda com a My Nintendo Store passarà a tenir un nou nom en diversos països. La decisió, però, no afectarà ni els productes, ni els serveis, ni el funcionament del compte dels usuaris.
El motiu principal del canvi és evitar confusions. Durant anys, el nom My Nintendo Store ha estat molt vinculat al programa de recompenses My Nintendo, però en realitat són dos serveis diferents. La botiga serveix per comprar jocs digitals, consoles, accessoris i productes oficials, mentre que el programa My Nintendo permet acumular i bescanviar punts de platí.
Què oferia My Nintendo Store fins ara?
La My Nintendo Store va néixer com un espai unificat per als usuaris de Nintendo, especialment per als de Nintendo Switch. A través d’aquesta botiga es podien comprar jocs, productes físics, accessoris i articles oficials de la marca.
A més, el nom “My” connectava la botiga amb el programa My Nintendo, llançat el 2016 coincidint amb l’entrada de la companyia japonesa al mercat mòbil. Aquest sistema permet als usuaris aconseguir punts de platí fent missions, utilitzant aplicacions mòbils o serveis vinculats a Nintendo Switch Online.
A Espanya, aquests punts es poden bescanviar per recompenses digitals, articles per a jocs mòbils, icones d’usuari i alguns productes físics, tot i que les recompenses poden variar segons el país.
Què passarà ara amb els usuaris?
Nintendo ha deixat clar que el canvi serà només de nom. Els usuaris no hauran de migrar el compte, crear-ne un de nou ni fer cap gestió addicional. El programa My Nintendo continuarà funcionant igual i no hi haurà canvis en la manera d’acumular o bescanviar punts de platí.
Amb aquest moviment, la companyia vol separar millor la seva botiga oficial del programa de recompenses i alinear-la amb la marca Nintendo Store, també vinculada a l’aplicació disponible fora del Japó des de l’any passat.
El canvi afectarà els territoris on la botiga encara funciona sota el nom My Nintendo Store, inclosos Espanya, el Regne Unit, el Japó, Alemanya, Austràlia, Corea i els Estats Units. La Nintendo eShop, per la seva banda, continuarà sent un servei independent integrat a les consoles de Nintendo.
