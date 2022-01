El Tren Groc obre una nova etapa amb el seu primer portal web propi, una pàgina impulsada per estaments públics i privats de l’Alta Cerdanya i l’Estat francès amb l’objectiu de reimpulsar el que és, tant al nord com al sud de la frontera estatal, el primer reclam turístic de la vall després de l’esquí. El nou portal ja està en actiu a www.letrainjaune.fr

Fins ara, la informació sobre el Tren Groc quedava dispersa entre el portal de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SCNF), l’ens públic ferroviari francès titular de l’equipament, com una línia més de la xarxa de l’Occitània i els Pirineus Orientals. Igualment, la seva informació turística no tenia un portaveu identificat i les administracions locals i supralocals tant de l’Alta com de la Baixa Cerdanya l’oferien com un complement de la visita a la vall perquè els visitants la demanaven. En aquest sentit, a l’oficina d’informació turística comarcal de la Baixa Cerdanya, situada a l’entrada de Puigcerdà, la informació sobre el Tren Groc és una de les més demanades cada any. Ara, estaments públics i privats s’han unit per omplir aquest buit comunicatiu i de visibilitat sobre el territori.

En el projecte hi han pres part, entre altres col·laboradors menors, el parc natural regional dels Pirineus Catalans, la Regió d’Occitània Pirineus Mediterrani, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, l’SNCF, el Comitè d’Usuaris del Tren Groc, els responsables locals del mateix Tren Groc i les comunitats de comunes Conflent Canigó, Pirineus Catalans i Pirineus Cerdanya.

Entre els objectius del projecte comunicatiu al voltant del Tren Groc hi ha fer remuntar les prestacions de la línia vers el territori, coordinar els projectes que hi estan relacionats, donar valor a la línia, coordinar el servei i les necessitats dels habitants de la Cerdanya i el Conflent per tal de promoure el tren com un veritable transport públic per als veïns i aglutinar tota la informació sobre la història, horaris, trajecte i venda de bitllets del popular Canari, tal com es coneix el tren a l’Alta Cerdanya.

Referent turístic centenari

El nou portal ofereix informació i recull de premsa relacionat amb el Tren Groc, un referent turístic de la Cerdanya que ja va apostar per l’energia elèctrica fa més de cent anys. En aquest sentit, el portal també presenta els principals atractius turístics del territori que va trobant el tren en el seu itinerari.