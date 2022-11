Els Mossos d'Esquadra han registrat el 2022 un 13,3% més de denúncies per violència masclista que l'any passat en els primers deu mesos de l'any. La policia catalana ha instruït 12.953 procediments des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, una xifra no només per sobre del 2021, sinó des de com a mínim el 2013. La tendència continua a l'alça, ja que les denúncies s'havien situat per sota de les 11.000 durant bona part de la dècada, però ja van marcar un màxim el 2021 amb 11.435. Segons càlculs de l'ACN a partir d'una petició de transparència a Mossos, el districte barceloní de Ciutat Vella, el Solsonès i Selva Litoral –que inclou Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar– són les àrees policials amb una major ràtio de casos per habitant enguany.

Si bé la dada de denúncies instruïdes de gener a octubre havia estat molt estable entre el 2013 i 2018 amb entre 10.800 i 11.000 per any, el 2019 ja va registrar un pic amb 11.103, cosa que va iniciar una dinàmica ascendent en els últims anys només troncada pel 2020, amb una baixada fins les 10.567 coincidint amb l'inici de la pandèmia. Per Àrees Bàsiques Policials (ABP), la unitat d'organització territorial mínima dels Mossos, Ciutat Vella lidera el rànquing amb 342 denúncies reportades per cada 100.000 habitants. La comarca del Solsonès la segueix amb 301, mentre que Selva Litoral té una ràtio de 264. El Baix Penedès, amb 249 casos per cada 100.000 habitants és la quarta ABP amb major incidència, per sobre de l'Hospitalet de Llobregat, amb 230. Les àrees policials d'Arenys de Mar (224), Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell (222), Baix Ebre (222), Baix Empordà-Sant Feliu (213), Nou Barris –a Barcelona (212)–, el Montsià (211), Segarra-Urgell (207) i Santa Coloma de Gramenet (201) també se situen per sobre dels 200. La ràtio mitjana catalana és de 167 denúncies per violència masclista per cada 100.000 habitants. Ciutat Vella també va liderar el rànquing del 2021, ja que comptant els 12 mesos de l'any va registrar una ràtio de 348. El districte de la capital catalana se situava immediatament per sobre del Baix Penedès (311) i la Selva Litoral (304), que també han repetit incidències altes de violència masclista aquest any. L'ABP Segrià-Garrigues-Alt Urgell (259), la Cerdanya (249), el Montsià (232), Alt Empordà-Figueres (232) i l'Hospitalet de Llobregat (231) les seguien en el rànquing. «No ets conscient que el teu marit et maltracta fins que ho fa al teu fill» Sarrià-Sant Gervasi, la ràtio més baixa de Catalunya A l'altre costat de la balança, en els primers deu mesos d'aquest any el districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi registra la ràtio més baixa (52), de la mateixa manera que ja ho va fer al tancament del 2021 (48). L'ABP Premià de Mar (73), les Corts (76), Gràcia (77) i l'ABP Rubí (106) també s'han situat a la cua, una circumstància similar al 2021, quan les Corts (69), Gràcia (71), Premià de Mar (105) i Rubí (113) ja es van situar a la part més baixa. L'estiu i els dilluns Les dades també reflecteixen una tendència a comunicar més denúncies a l'estiu que a la resta de l'any. Els Mossos van instruir uns 1.450 casos cada mes durant aquest juny, juliol i agost, una dada lleugerament superior a la resta de l'any. Es tracta d'un comportament igual al del 2021, quan els tres mesos estivals i el setembre van registrar els pics de l'any. Gener i febrer han estat els mesos amb menys procediments registrats, al voltant de 1.000, una circumstància que repeteix el mateix patró del 2021. El telèfon gratuït per les víctimes fa més de 500 atencions en vuit mesos a Girona Per dies de la setmana, els dilluns destaquen lleugerament respecte a la resta, amb 2.052 de les 12.953 denúncies el 2022. L'any passat, el primer dia de la setmana també va ser el que més procediments es van denunciar a les comissaries. Per hores, les quatre de la tarda és el moment del dia en què se'n van registrar més tant el 2021 com enguany, i en general és per la tarda quan se'n reporten més.