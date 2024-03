El nou bisbe visita Girona: "Em sento més content i serè, sobretot per les reaccions"

El nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha fet avui la seva primera visita oficial a la seu episcopal del Bisbat de Girona, on ha pogut conèixer les instal·lacions i saludar al personal de la cúria diocesana.

El bisbe electe ha estat rebut per l’administrador diocesà de Girona, Lluís Suñer. En una doble entrevista als mitjans de comunicació diocesans -que s’emetrà aquest cap de setmana pel programa de ràdio 'Església Viva' i pel programa de televisió 'Temps d’Església'- Octavi Vilà ha assegurat un dia després del seu nomenament que se sent «més serè i content, sobretot per les reaccions que em van anar arribant al llarg del dia, especialment per part de preveres i fidels i de la societat civil gironina».

De la diòcesi que l’acull -la de Girona- n'ha destacat «la riquesa del paper dels laics» i el fet de «ser de les primeres a establir les celebracions dominicals en absència de prevere». També ha explicat que en els darrers dies s’ha estat llegint el document amb les conclusions diocesanes en relació amb el Sínode. Entre els principals reptes que té l’Església sobre la taula, ha assenyalat el de «fer arribar el missatge a la societat en un sentit propositiu» i ha remarcat com a prioritari «viure la fe amb coherència i amb joia», ja que només així «podrem transmetre esperança».

En l’àmbit més personal, Octavi Vilà ha indicat que una de les seves aficions és la lectura, sobretot història contemporània: «El segle XX és apassionant». També ha manifestat que és «amant de la música clàssica». En l’àmbit dels esports, ha assegurat que és seguidor del Joventut de Badalona, i que últimament també ha anat seguint els resultats del Girona FC. Així mateix, ha assenyalar que espera que el Nàstic pugi a 2ª A.

Conèixer la realitat de la diòcesi

En les properes setmanes, i fins a la seva ordenació episcopal i presa de possessió, que tindrà lloc diumenge 21 d’abril a les cinc de la tarda, s’anirà reunint amb les persones que formen part dels diversos òrgans de la cúria per tal d’anar coneguent la realitat de la diòcesi de primera mà.