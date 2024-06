El Banc de Sang assoleix els objectius amb més d’11.000 donacions a les comarques gironines

El Banc de Sang i Teixits ha celebrat avui el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang amb la culminació d’un repte iniciat al mes de gener: arribar a les 128.000 donacions de sang en mig any. En el cas de les comarques gironines, hi ha hagut 11.293 de gener a maig i concretament a la ciutat de Girona n’hi ha hagut 4.026 fins ben bé aquesta setmana. Per commemorar el dia, també s'han fet actes especials de donació a diversos punts de Catalunya.

L’entitat ha fet visible la gesta a través d’un monument de realitat augmentada visible per a tots els ciutadans a les quatre capitals catalanes, com a símbol de la solidaritat col·lectiva. Aquest matí s'ha presentat a Girona, on el pilar de color vermell és visible amb l’ajut del mòbil i un QR. El pilar virtual, que s’emmarca en la campanya Fer-ho entre tots és molt nostre i és un símbol de l’esforç col·lectiu que representa la donació de sang, i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.

Presentació del pilar de sang i les donacions fetes a la ciutat de Girona, aquest matí. / Marc Martí Font

Malgrat l’èxit, l’entitat recorda que a les portes de l’estiu, amb l’arribada de les vacances cal mantenir el ritme de donacions per fer front a la calor i el canvi de rutines. Aquest és un dels períodes on les donacions més baixen. És per això que s’ha de tenir en compte que la sang caduca, i que cada dia calen 1000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts a tots els hospitals de Catalunya