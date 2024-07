Els hospitals de Vic i Campdevànol ja comparteixen la direcció assistencial i divuit serveis

Una direcció assistencial compartida i divuit serveis compartits és el resultat de més d'un any d'aliança estratègica entre els hospitals de Vic i Campdevànol. El treball de col·laboració entre els dos centres va agafar un nou rumb la primavera passada quan es va posar en marxa la col·laboració en les especialitats quirúrgiques. Després s'hi ha anat sumant altres especialitats mèdiques com digestologia, oncohematologia, endocrinologia, pneumolia i pediatria, cosa que ha fet arribar a divuit els serveis territorials assistencials compartits (nou de mèdics, set de quirúrgics i dos assistencials de suport). Tots ells treballen amb un únic cap de servei territorial i professionals que presenten serveis en els hospitals de les dues comarques.

El canvi més significatiu va ser el nomenament d'una direcció assistencial compartida que coordinés i avancés en la integració dels equips dels dos centres. Rosa Maria Morral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic des del 2018, va assumir la direcció assistencial de Campdevànol el març del 2022. Segons Morral, el principal objectiu va ser crear les bases per a consolidar "una aliança que permetés als habitants del Ripollès disposar d’una cartera de serveis més àmplia en el seu hospital de proximitat, amb un ventall més ampli de professionals més especialitzats, fet que els aporta una assistència més propera al seu lloc de residència".

Acords de col·laboració

Sempre que el grau de complexitat ho permeti, el pacient és atès al seu hospital de referència, sigui Campdevànol o Vic, i són els professionals que en la majoria dels casos es desplacen. El fet de disposar d'un ventall més ampli de professionals ha permès incrementar en volum alguns tipus d’operacions, com és el cas de les pròtesis de genoll o de maluc. En el cas de les intervencions dermatològiques, ginecològiques o urològiques, se’n van dur a terme moltes més de les previstes.

L’Hospital de Campdevànol acull majoritàriament cirurgies sense ingrés, mentre que en altres procediments quirúrgics, com és el cas de la cirurgia general amb ingrés, processos de referència o urgent, els pacients es desplacen fins a Vic. Quan es tracta de processos d'alta complexitat, pels quals sigui necessària una atenció a un hospital terciari, la ciutadania tant d’Osona com del Ripollès és derivada a l’Hospital Clínic. En són una excepció les activacions dels codis d’emergència al Ripollès, que continuen derivant-se a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Aquests serien els casos dels codis infart (IAM), ictus, politraumatitzat tant adult com pediàtric (PPT) i codi sèpsia.

L'aliança no es limita el procés assistencial sinó que també abasta a altres camps com la recerca, la docència i la formació continuada. Les dues entitats també tenen acords de col·laboració des de fa anys pel que fa als serveis de neteja, manteniment, infraestructures, logística, recursos humans, prevenció de riscos laborals i sistemes d’informació.