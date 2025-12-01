Sant Joan de les Abadesses deixarà l’Àrea Bàsica de Salut de Ripoll per unir-se a Camprodon
L’alcalde Ramon Roqué ho va justificar per l’esperit garrotxí de la vall del Ter, ja que també canviaran l'Hospital de referència de Campdevànol pel d'Olot
El consistori de Sant Joan de les Abadesses va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern de MES i l’abstenció de l’oposició d’ERC, el canvi d’inscripció del municipi que deixarà l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Ripoll-Sant Joan per integrar-se a la de Camprodon. L’alcalde Ramon Roqué va explicar que s’havia pres aquest acord conjuntament amb els professionals del Consultori del municipi i el Departament de Salut, que està coordinant un nou mapa sanitari. La principal justificació per deixar Ripoll, i de retruc que l’Hospital Comarcal de Campdevànol ja no sigui el de referència en benefici de l’Hospital d’Olot, és que segons Roqué els fluxos naturals i els comportaments dels santjoanins tenen “una mirada gironina i garrotxina de la vall”. L’equip de govern considera que hi ha molta gent del municipi que prefereix anar al Trueta de Girona en lloc de l’Hospital General de Vic, però en tot cas Roqué va afirmar que “els professionals i pacients podran escollir on volen fer-se les proves”.
El canvi va ser qualificat de “madur” per part d’un Roqué que va xifrar entre mig any i un any que s’acabi de materialitzar. Malgrat que el cap de l’oposició Sergi Albrich (ERC) va afirmar que “no ho veiem malament” també va posar sobre la taula diversos dubtes que li suggereix, com ara com afectarà la vida de les persones, com es resoldran el problema de freqüències en el transport per anar a Olot tant pels pacients com pels familiars o amics que els vulguin visitar, quin serà el temps de resposta, o quina incidència tindrà aquest canvi en l’Hospital de Campdevànol. Per tot plegat, Albrich va demanar que es deixés el punt sobre la taula, però no va obtenir aquesta deferència per part de MES.
Actualment, el Ripollès està dividit en tres ABS. La de Ripoll-Sant Joan, la de Ribes de Freser-Campdevànol i la de Camprodon. Tot just fa dos anys i mig es va anunciar que l’Hospital General de Vic tornaria a ser el de referència pel Ripollès, en lloc del Trueta de Girona. Amb aquest canvi de model que ara planteja el Departament de Salut a través de la Direcció General de Planificació en Salut, els santjoanins tornaran a veure modificats els seus costums, i la comarca del Ripollès veu posada novament en qüestió la seva uniformitat pel que fa als serveis. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Joan, Vanesa Pau (MES), treballa d'infermera al Consultori Local, però no va intervindre en el debat que es va generar en el ple de novembre que es va fer dijous passat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!