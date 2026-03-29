Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

La ventada obliga a tallar la circulació dels trens entre Figueres i Portbou i entre Vic i Ripoll fins a la tarda

Hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil

Circulació tallada en una imatge d'arxiu. / ACN

Laura Teixidor

Girona

La circulació de l'R11 entre Figueres i Portbou i de l'R3 entre Vic i Ripoll està tallada preventivament aquest diumenge al matí davant la previsió de fort vent, segons ha informat Renfe.

El tall durarà, segons la previsió actual, des de l'inici del servei fins a les 16.00 hores. Inicialment estava previst que s'allargués fins a les 13.00 hores però davant la previsió del temporal s'ha allargat.

Fonts de la companyia han indicat que en funció de l'evolució de les alertes s'aniran prenent decisions. En els dos casos hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil.

Protecció Civil va enviar ahir a la tarda una alerta als mòbils de l'Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès i el nord de la Cerdanya davant la previsió d'una forta ventada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents