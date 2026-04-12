La Fira de Primavera de Campllong repeteix èxit de públic amb més de 23.000 i diverses novetats
El concurs de gossos pastors de la Lliga Catalana de Pastoreig ha estat una de les innovacions del certamen, que també ha comptat amb exhibicions de cavalls i activitats tradicionals
Més de 23.000 persones han passat per la 42a edició de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong. Un altre any el poble s'ha tornat a convertir en epicentre del món rural i ha combinat el centenar d'estands comercials -motor econòmic del certamen- amb exhibicions, concursos, exposicions i demostracions que giren al voltant del món agrícola i ramader. Però que també van més enllà, perquè el programa inclou nombroses activitats paral·leles.
Aquest 2026 la fira ha rebut més de 23.000 visitants. És una xifra lleugerament superior a la de l'any passat; també, tenint en compte que aquest diumenge el temps no ha acompanyat (perquè el dia és rúfol). L'alcalde, Lluís Freixas, ha agraït la implicació dels voluntaris que, any rere any, treballen per fer realitat la Fira de Primavera i ha destacat que el certamen demostra "el valor i la importància del sector primari".
Aquest diumenge, els plats forts del matí han estat l'exhibició de treball monogràfic de ramat i gos d'atura català i el concurs socials d'enganxe, on els cavalls que tiren els carruatges havien de fer un circuit prèviament marcat. A la categoria Llimonera -on és un sol cavall qui estira- s'ha imposat Jordi Sureda; i a la de Troncs -on en són dos- qui ha guanyat ha estat Alfons Sabater.
Precisament, enguany la Fira de Primavera ha convertit el cavall en un dels seus protagonistes. Ahir ja es va poder veure una demostració eqüestre de horseball, i aquest diumenge per primer cop se n'ha programada una de carrusel (on els genets es disposen en cercle). A més, aquesta tarda els visitants també poden veure volteig de competició i una demostració de doma natural.
El cavall, gran protagonista
Aquest diumenge, el cavall guanya protagonisme (amb la competició d'enganxe i exhibicions de volteig, carrusel i doma) al costat dels gossos pastors i d'atura. Com a novetat, aquest any per primera vegada la Fira Comarcal de Primavera acull el concurs de gossos pastors de la Lliga Catalana de Pastoreig. En total hi ha deu participants. La majoria, de les comarques gironines, però també de l'àrea de Barcelona, el País Basc i Saragossa.
En total, la fira ocupa uns 40.000 metres quadrats, amb epicentre al nucli de Campllong. Els estands comercials i d'artesania es reparteixen pels carrers i dins el pavelló, al costat de la carpa i els recintes on es porten a terme els diferents concursos i demostracions.
Homenatge audiovisual
Aquest any, arran de la dermatosi nodular, la Fira Comarcal de Primavera no ha pogut acollir el concurs morfològic de vaques de raça frisona. Però malgrat que els visitants no hagin pogut veure les vaques i vedelles dins la carpa, Campllong ha volgut dedicar-hi un espai.
Per això, a l'espai habitual on es feia el concurs -a tocar del pavelló- s'ha instal·lat una pantalla gegant envoltada de bales de palla que ha projectat un audiovisual. El vídeo ha repassat la història del concurs, ha estat també un homenatge al seu impulsor Vicenç Bou i ha recollit les veus dels ramaders, convertint-se en testimoni de la realitat que viu el sector.
L'alcalde ha explicat que, d'aquesta manera, s'ha volgut que les vaques i vedelles "continuessin essent l'ànima del certamen". I ha desitjat que, de cara al 2027, la fira pugui tornar a acollir el concurs morfològic.
L'última jornada de la Fira de Primavera es completa amb altres activitats com l'11è torneig de bitlles catalanes, una demostració de batre a l'antiga i l'actuació de la colla gegantera. A més, a la sala d'activitats del pavelló s'hi han pogut veure les exposicions fotogràfiques 'Pobles veïns: la mirada de Valentí Fargnoli' i 'Transhumància' d'Oriol Clavera.
Organitzada per l'Ajuntament i l'Associació de Fires i Festes de Campllong, la Fira Comarcal de Primavera compta amb la col·laboració d'empreses, entitats i voluntaris. Amb l'entrada, els visitants també han pogut visitar el Museu d'Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong.
