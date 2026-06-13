Tallada la circulació a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser per un sabotatge a la catenària
Un tren aturat per manca de tensió a la catenària ha afectat el servei a l'R11 entre Figueres i Portbou
La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, segons ha informat Adif. Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca de tensió a la catenària ha afectat el servei a l'R11 entre Figueres i Portbou. A migdia, s'ha restablert la tensió i ja se circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà.
No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de Mitjana Distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
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