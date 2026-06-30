Un accident entre tres cotxes i un camió talla l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona
Els Bombers treballen per alliberar una persona atrapada i hi ha cinc quilòmetres de retencions
Un accident entre tres cotxes i un camió ha tallat l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona aquest dilluns a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha obligat a interrompre la circulació en aquest sentit de la marxa i provoca uns set quilòmetres de congestió
Els Bombers han rebut l’avís a les 18.13 hores i s’hi han desplaçat amb cinc dotacions. Segons han informat, tots els ocupants han pogut sortir dels vehicles, excepte una persona que hauria quedat atrapada. Els efectius treballen per alliberar-la. Fins al lloc també s’hi han desplaçat serveis d’emergència i patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit per atendre els afectats i regular la circulació.
Via tallada
Trànsit ha informat que la via està tallada en sentit nord arran de l’accident i recomana com a alternatives la C-60 i la C-32.
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