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Un accident entre tres cotxes i un camió talla l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona

Els Bombers treballen per alliberar una persona atrapada i hi ha cinc quilòmetres de retencions

Serveis d’emergència treballant en l’accident de l’AP-7 a Sant Celoni.

Serveis d’emergència treballant en l’accident de l’AP-7 a Sant Celoni. / DdG

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sant Celoni

Un accident entre tres cotxes i un camió ha tallat l’AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona aquest dilluns a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha obligat a interrompre la circulació en aquest sentit de la marxa i provoca uns set quilòmetres de congestió

Serveis d’emergència treballant en l’accident de l’AP-7 a Sant Celoni.

Serveis d’emergència treballant en l’accident de l’AP-7 a Sant Celoni. / DdG

Els Bombers han rebut l’avís a les 18.13 hores i s’hi han desplaçat amb cinc dotacions. Segons han informat, tots els ocupants han pogut sortir dels vehicles, excepte una persona que hauria quedat atrapada. Els efectius treballen per alliberar-la. Fins al lloc també s’hi han desplaçat serveis d’emergència i patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit per atendre els afectats i regular la circulació.

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