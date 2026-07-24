Banyoles presenta un projecte de 25 milions d’euros a la convocatòria del Pla de Barris
El projecte presentat per l'Ajuntament preveu 33 actuacions per reduir desigualtats, crear nous equipaments i impulsar la creació d'espais verds als barris de Canaleta, la Farga i el Barri Vell Est
Claudia Reyner Ruiz
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 el projecte “Connectem Banyoles: transformem els barris de Canaleta, Barri Vell Est i la Farga”, una proposta integral que preveu una inversió de 25 milions d’euros amb l’objectiu de reduir les desigualtats urbanes, socials i ambientals i reforçar la cohesió del conjunt de la ciutat. Aquest pressupost seria finançat en un 60% per la Generalitat de Catalunya en cas que el projecte sigui seleccionat.
L'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, ha explicat que tot i haver quedat fora de la primera convocatòria, després d'analitzar i modificar alguns punts, el projecte ha sigut seleccionat en una segona edició. Tot i això, "Connectem Banyoles" continua tenint el mateix propòsit inicial: connectar els barris de la ciutat.
Canvis en el projecte
El projecte incorpora 33 actuacions que es desplegaran durant els cinc anys vinents i que comparteixen un mateix objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones, generar noves oportunitats i reforçar els vincles entre els barris i la resta de Banyoles. Noguer, ha destacat que “hem incorporat les millores necessàries per presentar una candidatura encara més sòlida. Es tracta d’un projecte ambiciós que no només transforma espais, sinó que genera noves oportunitats per a les persones i reforça els vincles entre barris. Presentem un projecte que continua apostant per fer de Banyoles una ciutat més amable i equitativa millorant la vida de les persones i reforçant els vincles del conjunt de la ciutat”. L'alcalde també ha afegit que s'ha “fet una aposta per agrupar algunes de les accions previstes en el primer projecte, tot amb l’objectiu de millorar-lo. En definitiva, no hem marxat de la idea inicial, ja que continuem amb els mateixos objectius”.
"Connectem Banyoles" es desenvolupa en tres eixos d'intervenció: la transformació física dels espais, mitjançant la millora de la mobilitat i l’accessibilitat; la transició ecològica, a través de l’ampliació i connexió de la infraestructura d'espais naturals, i l'acció sociocomunitària, que incideix en la cohesió i la igualtat d’oportunitats.
Actuacions rellevants del Programa
Algunes de les actuacions més destacades inclouen la transformació dels espais públics del barri de Canaleta, la rehabilitació energètica dels habitatges i la millora de l’accessibilitat dels edificis residencials, la rehabilitació i ampliació de l’antiga Providència, que acollirà la futura Biblioteca de Banyoles. La vessant ecològica del projecte incorpora la creació de Microespais i d’un refugi climàtic, a més d'un espai polivalent al barri de la Farga, les actuacions de connexions segures i mobilitat sostenible als barris, la renaturalització i conservació dels recs i un pla pilot de residus.
Pel que fa a la transformació urbana i ambiental dels barris, el projecte pretén recuperar la Cooperativa com a nou pol sociocultural i comunitari de referència, així com les actuacions de dinamització comunitària i activació dels equipaments, la mediació a les comunitats de propietaris, les accions de seguretat als barris, treball amb famílies, l’enfortiment de la resposta comunitària davant les violències de gènere i la creació d’espais i itineraris de salut i activitat física. El projecte inclou també mesures que tenen per objectiu afavorir el desenvolupament econòmic de proximitat, entre les quals destaquen l’impuls al comerç local, el suport a l’activitat econòmica dels barris i el projecte d’economia social Recuperadors.
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