Augmenten els casos d'insolació i deshidratació a les comarques gironines amb la tercera onada de calor
Les altes temperatures repunten i registren nous episodis d'afectacions
Claudia Reyner Ruiz
Les comarques gironines han registrat aquesta última setmana 29 casos d’insolació, 12 de deshidratació i 3 per altres efectes de la calor, segons les dades del sistema de vigilància dels efectes de les altes temperatures (SIVIC).
Les dades mostren un increment dels casos d’insolació i deshidratació respecte a la setmana anterior, del 27 de juliol al 2 d’agost. En aquell període es van registrar 25 casos d’insolació, 11 de deshidratació i 6 per altres efectes de la calor.
Des de l'1 de maig de 2026, a les comarques gironines s'han enregistrat un total de 356 casos d'insolació, 4 síncopes de calor, 153 deshidratacions i 64 episodis marcats per altres efectes.
Aquest 2026, durant el període en què el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) ha estat actiu, s’han registrat tres etapes en les quals la temperatura màxima s'ha situat en el rang de calor intensa o molt intensa.
El primer període va durar del 20 de maig al 2 de juny, on la temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya va ser de 33,7ºC. El segon període va començar el dia 12 de juny i va finalitzar el 25 de juliol, amb una temperatura màxima registrada de 38,5ºC el dia 8 de juliol. El tercer període va començar el dia 28 de juliol i continua actualment, amb una temperatura màxima registrada de 35,4ºC el dia 9 d’agost.
Més casos també al conjunt de Catalunya
La mateixa tendència es reprodueix en el conjunt de Catalunya, on aquesta última setmana s’han registrat 233 casos d’insolació, 4 de síncope de calor, 129 de deshidratació i 25 per altres efectes de la calor.
El sistema de vigilància ha comptabilitzat 3.012 episodis d'insolacions i cops de calor, 47 de síncope de calor, 1.464 de deshidratació i 408 per altres efectes de la calor, tots compresos en el període dels mesos d'estiu.
En total, s'han enregistrat a Catalunya 7012 episodis d'afectats de manera directa o indirecta per les altes temperatures, el 51% dels quals ha estat degut a un cop de calor o insolació.
Les urgències hospitalàries també registren casos per la calor
L’impacte de les altes temperatures també es reflecteix en les urgències hospitalàries. Durant els últims set dies, als centres de salut de les comarques gironines s’han registrat 3 casos d’insolació o cop de calor, 3 de síncope de calor, 9 de deshidratació i 3 per altres efectes de la calor.
En el conjunt de Catalunya, durant el mateix període, les urgències hospitalàries han atès 34 casos d’insolació o cop de calor, 26 de síncope de calor, 129 de deshidratació i 26 per altres efectes de la calor.
Pel que fa als ingressos hospitalaris per deshidratació, durant els últims set dies se n’han registrat 4 a les comarques gironines. També hi ha hagut 2 ingressos per síncope de calor.
Les dades també recullen el nombre d’ingressos acumulats des de l’1 de maig de 2026. En aquest cas, les dades disponibles en el registre estableixen que hi ha hagut un total de dues insolacions a la província de Girona, dos ingressos per síncope de calor, ambdós ingressats aquesta última setmana, i 51 ingressats per deshidratació.
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