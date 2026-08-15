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Un cotxe acaba devorat per les flames al camí del Pla de les Forques de Fontanals de Cerdanya

Dues dotacions dels Bombers treballen per extingir l’incendi i evitar que es propagui per la massa forestal

Un bomber treballant en l’extinció del vehicle incendiat a Fontanals de Cerdanya. | Bombers de la Generalitat

Un bomber treballant en l’extinció del vehicle incendiat a Fontanals de Cerdanya. | Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Fontanals de Cerdanya

Un cotxe ha cremat completament aquest dissabte al camí del Pla de les Forques, a Fontanals de Cerdanya. Les flames també han afectat una petita zona de massa forestal pròxima al vehicle.

Els Bombers han rebut l’avís a les 12.32 hores a través del telèfon d’emergències 112 i han desplaçat dues dotacions fins al lloc. Els efectius han extingit l’incendi i han evitat que continués propagant-se per la vegetació.

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