Els Mossos d'Esquadra han detingut l'amo d'una botiga de reparació de mòbils de Palamós (Baix Empordà) per estafar un avi i robar-li 1.700 euros del compte corrent. La víctima va comprar un telèfon a la botiga, però al cap de poc va tornar-hi perquè no li funcionava i volia que li canviessin. El propietari i els treballadors el van tenir gairebé dues hores dins l'establiment, i mentre l'atabalaven demanant-li tot de documentació, van aconseguir que els deixés la targeta de crèdit i els donés el PIN. Van aprofitar per clonar-li i van anar retirant diners a diferents caixers, fins arribar als 1.700 euros. El detingut, un paquistanès de 31 anys a qui s'acusa d'estafa, ha quedat en llibertat provisional després de declarar a comissaria.

El cas que ha acabat amb l'amo de la botiga detingut arrenca el 20 d'abril passat. Aquell dia, un home d'edat avançada va anar fins a una botiga de reparació de mòbils i informàtica del carrer Cervantes de Palamós. L'home acabava de comprar un telèfon, però no funcionava, i va demanar que li reparessin.

El propietari del negoci i diversos treballadors van començar a atabalar-lo. Li van fer nombroses consultes, una allau de preguntes i li van de demanar tot de documentació que, segons ells, era necessària.

A més de demanar-li que els deixés la targeta del telèfon, també li van dir que els calia tenir la targeta de crèdit i el PIN per poder fer les gestions. Després d'haver passat molta estona, gairebé dues hores, li van canviar el telèfon i el client va marxar.

L'endemà, l'avi va anar al banc a fer unes gestions i va descobrir que el dia abans li havien retirat fins a 1.500 euros del compte des de diferents caixers automàtics. A més, dos dies després, li'n van extreure 200 més.

L'home va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra i la unitat d'investigació va concloure que, mentre l'estaven atabalant a dins la botiga, havien aprofitat per manipular la targeta de crèdit darrere el taulell i clonar-la. Aquell mateix dia, els estafadors havien anat fins a un caixer de l'Avinguda Onze de Setembre de Palamós, on li havien tret diners. Després, havien fet més extraccions de manera successiva fent ús de les seves dades.

Ahir, els agents d'investigació i mossos de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) de Girona van inspeccionar la botiga de mòbils. Allà, van localitzar i detenir el propietari per un delicte d'estafa. Es tracta d'un paquistanès de 31 anys veí de Palamós mateix.

L'home, que no té antecedents, va quedar en llibertat provisional després de declarar a comissaria. Ara, està pendent que el jutge el citi per anar a declarar.