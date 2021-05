L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) restringirà a partir de l'1 de juny i fins al 30 de setembre l'accés de vehicles a motor, cotxes i motocicletes a la muntanya de Sant Sebastià, on hi ha el far. El control a la zona més elevada es regularà a través d'una càmera de videovigilància, com es fa en altres punts de la població, i a partir del mirador no hi podran entrar els vehicles de visitants. En canvi, sí que podran fer-ho els residents, persones amb mobilitat reduïda, els treballadors de la zona o els que s'allotgin a l'hostatgeria, que s'hauran d'acreditar. El consistori hi ha instal·lat una senyalització advertint de les restriccions i treballa per ampliar les més de 100 places que ara mateix hi ha als carrers Colón i Paraguai.

Això permetrà que els visitants estacionin i pugin a peu la darrera part del tram, concretament des del mirador fins a la zona més elevada.

El regidor de Mobilitat, Pau Lladó, diu que la mesura s'ha pres després d'estudiar la mobilitat a la zona i amb el "compromís" de pacificar els espais naturals sense impedir-hi l'accés.

De fet, la mesura busca reduir l'elevada freqüentació de vehicles motoritzats que pateix la zona, una de les més visitades de la població.