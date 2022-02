L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha començat a fer servir reproduccions en 3D per planificar cirurgies complexes. Es fan servir models anatòmics, que s'obtenen a partir de les imatges dels TAC, per veure com cal intervenir fractures o bé dur a terme revisions de pròtesis. Disposar d'aquestes peces en tres dimensions, concreta el centre, "ajuda l'equip de cirurgians a plantejar la intervenció, reorganitzar la planificació quirúrgica i reduir el temps d'intervenció". L'hospital de Palamós explica que, a partir d'ara, després que les primeres operacions amb el suport de models anatòmics hagin anat bé, "el camp que s'obre és ampli i amb gran potencial". Perquè la tecnologia d'impressió 3D també pot servir per a cirurgies menors.

La impressió de models anatòmics a partir de reproduccions en 3D ajuda a planificar diferents cirurgies abans d'entrar a quiròfan. Per exemple, les fractures complexes o les revisions de pròtesis. Ara, l'hospital de Palamós ha començat a implantar aquesta tècnica, a través de la coordinació entre els equips de traumatologia i radiologia. En concret, els tècnics superiors d'imatge per al diagnòstic (TSID) elaboren i obtenen imatges nítides i precisis de la part a intervenir. Ho fan a partir de l'ús de software i tècniques digitals, prenent com a base els TAC. A partir d'aquí, es fa una impressió en 3D d'aquella part anatòmica, que permet als traumatòlegs planificar la intervenció a quiròfan. I de retruc, reduir el temps de l'operació. Segons explica l'hospital, els models en 3D són un recurs que permet explicar millor al pacient -i també als sanitaris que s'estan formant- quina patologia tenen i els possibles procediments quirúrgics. I per altra banda, també permeten que els traumatòlegs facin un estudi preoperatori més acurat. "En cirurgies d'alta complexitat, com les revisions de pròtesi, els models 3D permeten una simulació quirúrgica prèvia que pot millorar alguns aspectes del procediment", concreta l'hospital de Palamós. D'entrada, es poden simplificar i reduir les necessitats de material quirúrgic (facilitant així la feina d'infermeria). I en segon lloc, també es pot reduir el tempos d'operació (perquè el cirurgià coneix millor l'anatomia real del pacient, i pot avançar-se a possibles complicacions). "Aquesta millora en el temps quirúrgic repercuteix finalment en la disminució del risc de sagnat i del temps total d'anestèsia", diu el centre palamosí. Després d'implantar el 3D amb èxit, l'hospital explica que "el camp que s'obre és ampli i amb gran potencial". Per una banda, s'augmenta l'eficiència en tot el procés de digitalització i impressió, per fer d'aquesta tècnica una eina més per millorar la planificació i els circuits en molts serveis. I per altra banda, es podran implantar noves aplicacions de la tecnologia que estan sorgint, com ara "l'estudi d'angles o la mesura de profunditats per a la introducció de material per mitjà de guies en cirurgies menors".