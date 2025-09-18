Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'hospital de Palamós posa en marxa una nova unitat especialitzada de cardiologia

Des d'aquest mes de setembre s'ha desenvolupat una nova ruta assistencial que integra la Unitat de Dolor Toràcic amb un programa estructurat d'atenció a la Síndrome Coronària Crònica

L'equip de la nova unitat de l'hospital de Palamós.

L'equip de la nova unitat de l'hospital de Palamós. / SSIBE

Redacció

Redacció

Palamós

El Servei de Cardiologia de l'hospital de Palamós ha implementat una nova ruta assistencial integrant la Unitat de Dolor Toràcic amb un programa estructurat d'atenció a la Síndrome Coronària Crònica: la Unitat de Síndrome Coronària (USIC).

L'objectiu de la USIC és millorar el seguiment clínic, optimitzar el control de factors de risc en prevenció secundària, fomentar l'adherència terapèutica i millorar els resultats cardiovasculars en morbimortalitat dels/de les pacients que presenten aquesta patologia a la nostra comarca. També implementa un enfocament multidisciplinari i transversal continuat amb l'atenció primària. A més, des d'aquesta unitat també es promourà la recerca clínica per seguir millorant l'atenció d'aquests pacients.

La malaltia cardiovascular és una de les principals causes de mortalitat a Espanya i en el món, i concretament, la cardiopatia isquèmica és la més prevalent.

Encara que la incidència de la cardiopatia isquèmica ha disminuït, l'envelliment poblacional i la major supervivència després d'esdeveniments aguts han incrementat la prevalença de la Síndrome Coronària Crònica.

La prevenció secundària ha demostrat reduir significativament la recurrència d'esdeveniments cardiovasculars i la mortalitat, tant en etapes primerenques com a llarg termini.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents